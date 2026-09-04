Montevideo es un capítulo aparte

Cientos de personas, ante el cortejo fúnebre con los restos de Mario Benedetti en las calles de Montevideo. / Iván Franco

Montevideo, como cada vez más destinos, se disfruta mejor sin demasiados planes. Un café, una librería, un paseo por Ciudad Vieja y, si es domingo, una vuelta por Tristán Narvaja. El resto puede dejarse en manos de Benedetti, Idea Vilariño, Onetti y compañía.

Y da igual lo que sea, en Montevideo todo comienza en la Plaza Independencia, con el Palacio Salvo vigilándolo todo desde su privilegiada esquina. El que fuera el edificio más alto de Latinoamérica fue inaugurado en 1928, pero su estilo ecléctico continúa sorprendiendo. Desde aquí y hasta la Ciudad Vieja, todo invita a bajar el ritmo: fachadas antiguas, galerías, el Teatro Solís, librerías y suficientes cafés como para justificar varias paradas.

Una de ellas debería ser el Café Brasilero, abierto desde 1877 y frecuentado durante décadas por escritores y artistas. Eduardo Galeano fue uno de sus habituales y también pasaron por allí Benedetti, Idea Vilariño y Onetti. La recomendación aquí es sencilla: pedir un café, olvidarse un rato del móvil y observar. Hay lugares que se entienden mejor así que con un freetour.

Mario Benedetti es un inevitable en cualquier recorrido literario por la ciudad, y demasiado ha tardado en salir en esta tribuna. La tregua sigue siendo uno de los mejores libros que llevar en la maleta, sobre todo porque en él se encuentra ese Montevideo cotidiano de oficinas, cafés y rutinas donde nunca pasa nada… hasta que pasa. Como la vida misma. Los acérrimos del autor pueden acercarse a la Fundación Mario Benedetti, que conserva parte de su archivo y mantiene vivo el vínculo del escritor con la ciudad.

Montevideo es mucho más que una peregrinación literaria, aunque es una de las ciudades que más se presta a ello. Y como muestra, Escaramuza, el lugar que reúne dos de las cosas ante las que más difícil resulta resistirse: libros y comida. Mi recomendación es entrar con tiempo y, sobre todo, con algo de espacio en la maleta. También merece la pena curiosear por las librerías de Ciudad Vieja y dejarse recomendar; en mis planes no estaba comprar la última novela de la chilena Paulina Flores, pero 'La próxima vez que te vea, te mato' me conquistó de alguna manera.

Si el viaje coincide con un domingo, la mañana debe pasarse en Tristán Narvaja. Personalmente, prefiero estos mercados a muchas tiendas. Aquí conviven libros usados, discos, antigüedades, frutas, objetos imposibles y cachivaches cuya utilidad nadie entiende. Es parte de la gracia.

Después está Idea Vilariño. 'Poemas de amor' cabe en cualquier bolso, aunque emocionalmente ocupe bastante más. Su nombre aparece también en el paisaje urbano y el parque dedicado a ella permite salirse un poco de las rutas más previsibles. Su relación con Onetti pertenece ya a la mitología literaria de Montevideo, pero su obra tiene entidad suficiente para no necesitar acompañante.

Con Juan Carlos Onetti, en cambio, casi funciona mejor no buscar demasiado. Leer 'El pozo' o 'La vida breve' y dejar que la ciudad haga el resto. Determinados cielos grises, algunas fachadas y ciertas esquinas parecen ponerse de acuerdo con él sin necesidad de placas ni mapas. Y está, además, Santa María, esa ciudad inventada que acaba pareciendo extrañamente cercana después de pasear por Montevideo.

Para compensar tanta intensidad está Mario Levrero, perfecto para descubrir un Montevideo más raro, doméstico y ligeramente absurdo. 'El discurso vacío' sirve como buen compañero para comprobar que incluso la rutina puede tener algo de aventura si se mira con suficiente atención.

Como atención hay que poner en la Rambla, ademas de un rato largo para caminar, sentarse y mirar el Río de la Plata, que sigue pareciendo un mar por mucho que el mapa insista en lo contrario. Sin correr demasiado, entrando en librerías sin necesitarlas, alargando cafés y dejando que Benedetti, Idea, Onetti o Levrero aparezcan por el camino cuando les dé la gana. Porque aquí la literatura funciona mejor como compañía que como obligación. Y el viaje, también.