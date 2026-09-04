El marinero que nos hizo lectores

La recuperación cultural de principios de los 60 (Òmnium Cultural, Edicions 62, Gran Enciclopèdia o Cavall Fort) no podía cuajar si no se creaba una nueva generación de lectores. Niños, niñas y adolescentes que encontraran en catalán historias atractivas, de su tiempo, "libros de hoy para jóvenes de hoy", lo definió con su fino acierto habitual Joaquim Carbó. Andreu Dòria y Marta Mata dieron forma a la idea y eso es Els Grumets de La Galera, colección fundacional de la editorial homónima que este año cumple los 60 y sigue siendo cantera de lectores.

"'El zoo d’en Pitus' me hizo lector, y 'La casa sota la sorra', escritor", le dije al periodista Francesc Bombí-Vilaseca, y lo pilló al vuelo: no es un eslogan, es la realidad. Es eso, que parece poco, pero es muchísimo. Miles de niños (hoy 'boomers') abrimos nuestra primera ventana al mundo con las obras de jóvenes escritores que, con el tiempo y Els Grumets, se han convertido en clásicos de la literatura infantil y juvenil.

Entre otros, el propio Joaquim Carbó, Emili Teixidor, Josep Vallverdú, Oriol Vergés y una larga lista, en la que destaca, por méritos propios, Sebastià Sorribas, autor de 'El zoo d’en Pitus', un fenómeno editorial aparecido en 1966 y vigente como el primer día. En un tiempo de redes sociales y lacónica vida digital, la historia de un grupo de chavales de barriada pobre que inventan un zoo para recaudar dinero a fin de que el pequeño del grupo pueda ser operado en Suecia sigue siendo un 'best seller', ahora también en versión gráfica, y continúa cautivando la imaginación de niños y niñas, y de no tan niños también, de hoy mismo.

Inicial visión crítica del mundo

Gracias a esos autores y esos libros, unas generaciones de chavales conseguimos no ahogarnos en la tristeza y la mediocridad del franquismo consolidado. En un país donde no había nada, porque los críos no contaban (cuando los mayores hablan, los niños callan, me decía mi abuela a mí, que soy un loro), esas historias nos divirtieron y nos abrieron la mente y los ojos, nos hicieron soñar, impulsaron una inicial visión crítica del mundo y las cosas e, incluso, a alguno, le hicieron pensar que quizás podría llegar a ser escritor. Y, así las cosas, el país comenzó a cambiar desde abajo.

Los libros no gobernarán el mundo, como proclamaba el rótulo de la antigua librería Catalonia, pero sí que contribuyen a hacer personas nobles, cultas y ricas

A pesar de que hoy en día tenemos de todo, los jóvenes lectores siguen leyendo con avidez las historias que publica Els Grumets, y los títulos de Maite Carranza o de la desaparecida Anna Fité son una buena muestra de ello, porque les aportan conocimiento, les divierten y les excitan la imaginación como ninguna red social es capaz de hacer. Los libros no gobernarán el mundo, como proclamaba el rótulo de la antigua librería Catalonia (hoy un lamentable McDonald’s), pero sí que contribuyen a hacer personas nobles, cultas y ricas. Una humanidad más humana que, solo con que lea 'El zoo d’en Pitus' o 'La casa sota la sorra' (este título se publicó en Estela), seguramente no será xenófoba ni votará a la extrema derecha.

Como en los años 60, hoy en día la esperanza de un mundo mejor sigue pasando por las páginas de un libro, y para ello Els Grumets sigue siendo un actor fundamental. Por eso, la cincuentena de autores que nos reunimos hace unas semanas en Casa Abacus para festejar el aniversario de la colección salimos de allí contentos de haber crecido como lectores gracias a ella. La vida tiene cosas buenas que pasan a formar parte de nuestra memoria, y muchas de ellas suceden entre las páginas de aquel libro que nos cautivó siendo niños.