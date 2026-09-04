‘Malas lenguas’, de Alan Pauls: una verdad imaginada

Cuánta verdad imaginada o imaginación verídica aparece en las biografías que en el mundo han sido es cuestión nada sencilla de resolver. Con 'Malas lenguas', Alan Pauls (Buenos Aires, 1959) se adentra, desde el terreno de la ficción pura, en la diatriba de "un mundo de mentira que dice la verdad". El asunto gira en torno a cuatro personajes: Baldó biografiado, erudito y "una celebridad de las lenguas muertas devenida funcionario público"; "nuestra amiga" –de la que nada se sabe–, la autora de la biografía de Baldó que "abismada en su propósito de fabricar a un héroe cultural intachable, no dice una palabra" sobre sus negligencias; Bernal, "invisible pero 'oversized'" y bibliotecario de la Naldoni "que ocupaba menos del diez por ciento de una página de las quinientas cincuenta" de dicha biografía, y el narrador, que bucea en el abismo del iceberg buscando rescatar la parte invisible, el centro no dicho de la biografía con la pretensión confesa no de suponer lo que pasó, sino de "corregir, rectificar, enmendar".

Con enorme perspicacia Pauls se dirige al vértice en el que se cruzan tanto los caminos de la escritura y de la lectura como de las verdades preñadas de mentiras y de las mentiras que se cuecen a fuego lento en las verdades del pasado, tema recurrente en su literatura. Y, sobre todo, trata de hacer visible el agujero negro que cualquier biografía que se precie escenifica, ese páramo desértico que no parece tener importancia alguna: "Quizás en estas escenas que no dicen nada, que están ahí para dar pie a otra cosa, para ser relevadas por otras y archivadas, quizás allí, más que en la narración de los grandes hitos de una vida, se encuentre eso que en el fondo busca el lector: la evidencia no del talento o los métodos del biógrafo, que están por todas partes y hasta nos tienen hartos, sino de su presencia".

La parte velada

El narrador sabe que "la parte velada por nuestra autora sigue presente en algún lado, invisible pero activa, haciendo presión, preñando, tiñendo de un color lo que leemos en la superficie del libro" y hacia ahí va Pauls como si no hubiera un mañana. Pero también es este un libro sobre las diatribas que el propio autor dirige al mundo literario como si quisiera enmendar la plana a toda suerte de dimes y diretes. No deja títere con cabeza del mundillo literario, provocando en el lector un mar de dudas que al concluir el libro no se disipan. Y también, en buena medida, un libro sobre los miles de matices en torno al amor, y sobre el erotismo que ligan al narrador con Bernal.

También es este un libro sobre las diatribas que el propio autor dirige al mundo literario como si quisiera enmendar la plana a toda suerte de dimes y diretes

Y, claro, en el centro de toda la discusión, Pauls pone sobre la mesa lo que Occidente lleva siglos sin resolver: el poder omnívoro de la ficción, de la imaginación, que es capaz de transmutar en oro (o en barro) todo lo que toca. La pregunta que trata de formular en toda su complejidad Pauls en este libro es qué debemos hacer con ella en la vida 'real': "Ah, la imaginación: qué juego de niños sería todo este circo pensoso si pudiésemos apagarla en la vida con solo parpadear, como hacemos cuando escribimos hechos, cualquier hecho, siempre que sea real o venga de la vida de los otros".

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Pero no busque el lector una respuesta, sino el cuadro promiscuo, inmundo y libertino (Bernal "recitaba versos, copiaba dísticos procaes recogidos en el baño en las mismas fichas donde indexaba manuscritos, quemaba el café a propósito y repartía rapé") de una biografía de la que nada ni nadie nadie sale indemne, salvo, claro, la poderosa escritura de un Pauls en estado de gracia. Otra vez.