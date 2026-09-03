Vinyet Almirall: "El gusto por leer nace en la infancia"

¿Cada club de lectura le aporta algo diferente?

Hace años me apunté a uno en inglés para mantener el idioma. También estoy en uno de novela negra, y en otro del pequeño pueblo del Penedès donde vivo que me ha brindado la oportunidad de conocer mejor a las personas que forman parte de la comunidad.

Hablemos de títulos concretos.

'La pasión', de Jeanette Winterson, novela histórica. Una historia de amor e incluso fábula y literatura fantástica. Hay escenas llenas de imaginación, como la creencia de que los gondoleros de Venecia tienen los pies palmeados y que jamás deben mostrarlos porque da mala suerte. Uno de los protagonistas dice: "La pasión está en algún lugar entre el miedo y el sexo".

¿Un título de humor?

'No me gusta mi cuello', de Nora Ephron, relatos autobiográficos de la autora neoyorquina. Me sentí identificada desde la primera página: yo también paso de largo frente a los espejos, compro cremas milagrosas y ya no puedo leer sin gafas… Consigue que te enamores de Nueva York. ¿Imagina haber vivido en el edificio Apthorp?

Ephron afirma que "a la hora de escribir, todo sirve".

Exacto, y hay una cita suya que me encanta: "Leer es escapar, y lo contrario de escapar; es una forma de entrar en contacto con la realidad después de un día inventando cosas, y una manera de entrar en contacto con la imaginación de otra persona después de un día demasiado real. Leer es alimento. Leer es una bendición".

¿Una novela negra?

'El fraude es el futuro', de Petros Márkaris. Es muy crítico con la sociedad, y lo hace desde el género negro y a través de su protagonista, el comisario ateniense Kostas Jaritos, un hombre siempre del lado de los más desfavorecidos y apasionado por la cocina griega, especialmente por los platos que prepara su esposa, Adrianí.

¿Aquel primer libro que recuerda?

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A los ocho años, 'El tesoro de Rackham el Rojo'. Llevaban una pegatina plateada en la cubierta que decía: "Primera edición en catalán". Debo de haber leído mi ejemplar cientos de veces. Creo que el gusto por leer nace en la infancia.