'El diari de Guillem', de Cèsar Martí y Daniel Olmo: (re)construir la memoria

El clamor "ni olvido ni perdón" no es solo un símbolo de resistencia antifascista frente al odio y la violencia sistemática, sino también todo un símbolo para reivindicar la memoria del joven Guillem Agulló i Salvador (Burjasot, Valencia, 1974-Montanejos, Castellón, 1993), brutalmente asesinado cuando apenas tenía 18 años. Para quienes no conozcan los fatídicos sucesos, Agulló fue salvajemente apuñalado el 11 de abril de 1993 por un grupo de neonazis, simplemente por exhibir símbolos antifascistas y por su militancia nacionalista y antirracista. Un crimen atroz con un trasfondo político profundamente inquietante.

A lo largo de los 33 años transcurridos desde su asesinato, la figura de Agulló ha sido objeto de diversas iniciativas de recuperación de la memoria. La primera llegó el mismo año de su muerte, cuando el escritor barcelonés Jaume Fuster publicó 'La mort de Guillem', una novela inspirada en aquellos hechos con la voluntad de preservar el recuerdo de una muerte tan absurda como evitable. Indignado por la rapidez con la que buena parte de los medios de comunicación pasaron página ante unos hechos de semejante gravedad, Fuster quiso combatir ese olvido con un sincero homenaje tanto a la víctima como al dolor de sus familiares, a quienes dedicó el libro.

Años más tarde, Núria Cadenes escribió 'Guillem', una novela documental que se convirtió en una contundente denuncia de la impunidad con la que, con demasiada frecuencia, ha actuado el fascismo, amparado en numerosas ocasiones por las deficiencias del sistema judicial y por la pasividad de algunos cuerpos policiales. El cine también ha contribuido de forma decisiva a mantener viva su memoria con la película 'La mort de Guillem' (2020), dirigida por Carlos Marqués-Marcet, y el documental 'Guillem Agulló, un país de dol' (2001), un mediometraje de Albert Montón.

Más allá del símbolo

A este repertorio debemos añadir 'El diari de Guillem', publicado por Sembra Llibres, una auténtica joya en forma de novela gráfica. A partir de un recurso narrativo tan sugerente como el hallazgo, 30 años después de su muerte, de un diario oculto en una cómoda por parte de su hermana, los autores humanizan la figura de Guillem y reconstruyen su vida más allá del símbolo en el que se ha convertido en estos últimos tiempos.

El resultado es un volumen de enorme ternura e intimidad que conmueve al lector

La obra comienza cuando el protagonista tiene apenas 10 años y nos acompaña en su proceso de crecimiento. Descubrimos sus pasiones –el deporte, la música y el fútbol–, así como las inquietudes propias de la adolescencia: la formación ideológica, las primeras manifestaciones o las noches compartidas con los amigos. Esta bioficción ha sido elaborada por el dibujante Daniel Olmo (Alcoi, 1973) y el guionista Cèsar Martí (Valencia, 19754) tras un riguroso trabajo de documentación que ha incluido entrevistas con la familia, los amigos y las personas más cercanas a Guillem.

Desde el punto de vista gráfico, la obra destaca por una gran sensibilidad. Las ilustraciones combinan pasado y presente con una estética semirrealista, retratos cargados de expresividad y un trazo deliberadamente imperfecto que evoca los dibujos de un adolescente. La paleta de colores suaves contrasta con las escenas en blanco y negro, reservadas para los recuerdos de la infancia y los episodios más trágicos, recreando la Valencia suburbana y canalla de los años 80 y 90. El resultado es un volumen de enorme ternura e intimidad que conmueve al lector.

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Con el paso de los años, Guillem Agulló se ha convertido en un símbolo de resistencia, "un ejemplo de lucha, constancia, coraje, amor y alegría". Este libro contribuye a humanizar su figura y se erige, al mismo tiempo, en una herramienta de memoria, compromiso y justicia. Nos encontramos ante un ejercicio literario y memorialístico que, en un momento en el que el fascismo vuelve a ganar presencia en el espacio público, resulta más necesario que nunca. Porque recordar a Guillem no es solo mirar hacia el pasado: es defender el presente y evitar que la historia vuelva a repetirse.