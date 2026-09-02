'Dolor exquisito', de Sophie Calle: la intimidad puede ser arte

Sophie Calle (París, 1953) es, probablemente, la artista contemporánea viva más relevante de Francia. También es, sin duda, una artista que desafía cualquier intento de clasificación. Su obra explora la intimidad, la identidad y los límites entre la vida privada y la creación artística. Su lenguaje artístico desdibuja la frontera entre el arte, la literatura y la investigación documental, con técnicas como la escritura, la fotografía, el archivo o la performance.

A menudo, sus obras de arte son libros. O sus libros son obras de arte. Este es el caso de 'Dolor exquisito', que Ediciones Comisura publica por primera vez en español 23 años después de su primera edición en Francia, en un cuidado volumen que combina relato autobiográfico y fotografía.

Calle se apropia del término clínico 'dolor exquisito' –un dolor muy intenso y localizado– para narrar los 92 días anteriores y los 99 días posteriores a una ruptura amorosa que sufrió en su juventud. El desenlace (el fracaso amoroso) se convierte en el centro de un relato protagonizado por el dolor, la incertidumbre, la esperanza y el olvido, emociones humanas que muestra con crudeza, despertando los peores fantasmas que residen en el corazón roto y cosido de cualquier lector.

Una historia sin secretos

La historia no tiene secretos. Año 1984. Chica conoce a chico: Sophie y M. se enamoran. A ella le conceden una beca de estudios y viaja a Japón durante tres meses, prometiéndose que se esperarán el uno al otro. Solo abandonar Francia, empieza una cuenta atrás. Cartas diarias que no obtienen respuesta. Un reencuentro pactado en un hotel de Nueva Delhi, a medio camino entre París y Tokio, que se intuye frustrado de antemano. M., un hombre de mediana edad, ha conocido a otra mujer.

La verdadera protagonista del libro no es la ruptura sentimental de Calle, sino la forma en que cada uno lame sus propias heridas

Para sobrellevar el dolor, Sophie busca el consuelo en las penas de los demás. Decide preguntar a todos sus amigos y conocidos cuál ha sido el momento más doloroso de sus vidas. Solo dejará de repetir la misma pregunta cuando su sufrimiento por desamor desaparezca, cuando el dolor acumulado de sus interlocutores relativice su propia angustia. Así, los relatos sobre la pérdida de seres amados, el suicidio, la enfermedad, el aborto o la pérdida de visión se suceden sin aparente final, hasta que el tormento más íntimo termina diluyéndose entre las voces de los demás.

La verdadera protagonista del libro no es la ruptura sentimental de Calle, sino la forma en que cada uno lame sus propias heridas. En manos de Calle, la experiencia personal deviene un dispositivo artístico desde el que explorar la memoria, la pérdida y el poder sanador del relato para transitar el duelo.

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Calle es mundialmente conocida por obras como 'Suite vénitienne' (1980), en la que la artista siguió a un desconocido desde París hasta Venecia, documentando de forma minuciosa sus desplazamientos, en una reflexión sobre la mirada, el deseo y la vigilancia. Años más tarde, en 'Les Dormeurs' (1979), invitó a decenas de personas a dormir sucesivamente en su propia cama durante varios días, convirtiendo la intimidad en arte. 'Dolor exquisito' demuestra, nuevamente, que resulta imposible acotar dónde termina la vida de Calle y dónde comienza su obra. Esa incertidumbre constituye precisamente la fuerza de una artista que ha convertido su mundo íntimo en un territorio de investigación estética y la narración en una forma de supervivencia.