Pablo Tribello, fotógrafo editorial: "Procuro provocar una lectura que recorra la imagen y que nos dirija a la persona fotografiada"

Para Pablo Tribello, la fotografía editorial no debe entenderse solo como una categoría profesional. Aunque tradicionalmente publicar en prensa estaba reservado a firmas reconocidas, hoy reivindica que el estilo de una fotografía sea reconocible y conecte con una cierta visión de autor.

Su trabajo parte de una voluntad clara: acercarse a la persona fotografiada sin imponerle una interpretación. Aunque tiene sus propias predisposiciones, no busca juzgar ni guiar en exceso: "No juzgar retorna esa fe puesta en nuestro trabajo". "En mis retratos procuro provocar una lectura que recorra la imagen y dirija a la persona fotografiada", añade. Antes que perseguir una pose o una emoción determinada, intenta obtener una imagen que la enaltezca. La cámara implica también una relación de confianza: quien está delante se expone y quien está detrás captura una parte de la realidad.

La fotografía tiene un poder enorme para condicionar la percepción de alguien. Precisamente por eso, Tribello apuesta por relativizar ese control y dejar espacio a la mirada de quien la observa. Ahora que la imagen ocupa cada vez más espacio y el lector dedica menos tiempo a la lectura, el reto es todavía mayor: "Hay que conseguir una fotografía que provoque una lectura detenida y una reflexión profunda a través de una visión personal en un tiempo récord".

La imagen tampoco debería limitarse a decorar, sino a establecer una retroalimentación con el texto y aportar una mirada propia. Sin embargo, no siempre recibe el reconocimiento que merece: "Es importante dar relevancia a la firma del autor de las imágenes reproducidas, especialmente en un contexto de ritmos acelerados donde la atribución suele quedar relegada".

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Al final, entiende la fotografía editorial como un trabajo en el que quien publica "muestra su visión, su relación con el mundo y con las personas que le rodean". Y ahí está, para él, el verdadero valor de una imagen: la capacidad de transmitir un punto de vista personal y, por tanto, único.