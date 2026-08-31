‘Feliz final’, la novela que explica por qué tantos matrimonios acaban en divorcio

Con el final del verano llega también el momento en el que muchas parejas se enfrentan a los problemas aplazados durante el resto del año. La convivencia intensiva, las expectativas depositadas en las vacaciones y el regreso a la rutina pueden sacar a la superficie conflictos anteriores. En ese contexto, 'Feliz final' se convierte en una lectura especialmente reconocible.

La novela de Isaac Rosa presenta a Antonio y Ángela cuando su relación ya ha terminado. Se enamoraron, construyeron una vida juntos, tuvieron hijos y trataron de sostener un proyecto común, pero terminaron separados. A partir de ese desenlace, ambos repasan las decisiones, decepciones y renuncias que fueron deteriorando su matrimonio.

El relato no atribuye la ruptura a un único culpable ni reduce el desamor a una infidelidad. La inseguridad económica, la precariedad laboral, los cuidados, el desgaste cotidiano y los celos se mezclan con las heridas emocionales de los protagonistas. Rosa plantea así que el amor no se vive aislado, sino condicionado por el trabajo, el dinero y las posibilidades reales de desarrollar una vida compartida.

Una historia contada al revés

La principal particularidad de 'Feliz final' está en su estructura. La historia avanza desde la separación hasta los primeros momentos de la pareja, recorriendo su relación en sentido inverso. El lector conoce primero los reproches y las consecuencias para descubrir después las ilusiones sobre las que Antonio y Ángela levantaron su futuro.

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Publicada originalmente por Seix Barral en 2018, la novela cuenta con una edición de bolsillo de Booket lanzada en febrero de 2025. Sus 352 páginas convierten el final de una relación en una investigación sentimental y social sobre aquello que ocurre entre el enamoramiento y el divorcio.