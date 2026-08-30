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RECOMENDACIONES LITERARIAS

Los libros de 'ABRIL' para la 'rentrée': Nerez Pérez de las Heras, Nelio Biedermann y Alicia Giménez Bartlett

El equipo del suplemento literario de Prensa Ibérica también recomienda para el comienzo del curso 2026 'Casa', de Alejandro Palomas, y 'Cara de nube', de Julen Azcona, entre otros títulos

La periodista Nerea Pérez de las Heras, autora de 'Fantasma'.

La periodista Nerea Pérez de las Heras, autora de 'Fantasma'. / Jairo Vargas

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María Soto

Madrid
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Fantasma

Nerea Pérez de las Heras

Alfaguara

19,90 €

En el verano de 2023, en un archipiélago del Mediterráneo, la periodista Nerea Pérez de las Heras perdió parte de la pierna derecha. 'Fantasma', su debut en la literatura, es la evocación de una pérdida, pero también un ensayo sobre la fama, la guerra, el amor y la amistad, la historia de un accidente y de sus consecuencias, un intento por dibujar un mapa de lo que significa reconstruirse, adaptarse y redefinirse.

Lázár

Nelio Biedermann

Salamandra

22 €

Con solo 23 años, Nelio Biedermann, cuya familia paterna pertenece a la nobleza húngara (sus abuelos huyeron a Suiza en los 50), se ha convertido en la gran revelación de las letras alemanas con 'Lázár', una novela épica con espíritu de gran clásico que transporta al lector desde los albores del siglo XX hasta el levantamiento nacional húngaro de 1956. Un éxito de crítica y ventas que va camino de traducirse a 30 idiomas.

Bajo el cielo infernal

Alicia Giménez Bartlett

Ediciones Destino

22,90 €

Alicia Giménez Bartlett regresa a las librerías con 'Bajo el cielo infernal', un nuevo caso de la inspectora Petra Delicado. Un jesuita aparece asesinado en La Mina, uno de los barrios más conflictivos de Barcelona. Petra y el subinspector Fermín Garzón pronto descubren un detalle tan inesperado como inquietante: los resultados de la autopsia muestran que el sacerdote era alcohólico.

Casa

Alejandro Palomas

Espasa

20,90 €

En su nueva novela, 'Casa', Alejandro Palomas cuenta la historia de Mika, una niña de siete años que sabe cosas que los mayores han olvidado. Su abuelo le ha enseñado a mirar, a su lado ha aprendido a escuchar lo invisible, a nombrar lo que no se dice y a entender que hay vínculos que no se rompen. Un relato sobre el amor entre generaciones y la huella que dejamos en quienes más queremos.

Cara de nube

Julen Azcona

Blackie Books

23 €

Julen Azcona se incorpora al catálogo de Blackie Books con 'Cara de nube', una novela sobre la amistad y qué significa ser un hombre, especialmente en el medio rural. Cuatro amigos de la infancia deciden pasar un año en un caserío del País Vasco. Mientras el viento aúlla y la casa cruje, el pasado llama a la puerta. Un 'coming of age' que en realidad es una historia mucho más oscura y perversa.

Les entranyes

Pau Cusí Marès

Univers

18,90 €

¿Hasta dónde llegarías para superar la soledad? Esta es la pregunta que sobrevuela 'Les entranyes', novela galardonada con el Premi Roc Boronat que, según Pau Cusí Marès, "nace de las entrañas". Tras la fallecimiento en accidente de la joven con la que descubría el amor, el protagonista inicia un viaje interior donde la fascinación por la muerte, la culpa y la búsqueda de afecto marcan la lucha por volver a vivir.

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Després de tu

Ester Invernon

La Campana

21,90 €

Ester Invernon, autora de la exitosa 'Ningú ens va dir que seria fàcil' y de la 'Trilogia d’Albons', regresa con 'Després de tu', una historia que explora los lazos familiares, la culpa, el perdón y la dificultad de reconciliarse con el pasado para seguir adelante. Laura y Raquel, dos gemelas con vidas opuestas, se ven obligadas a enfrentarse a un secreto silenciado desde la adolescencia que amenaza con quebrar su relación.

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