La nueva estrella de la literatura es suizo, tiene 23 años y teme una tercera guerra mundial: “Se está desmoronando todo”

Los bisabuelos de Nelio Biedermann tenían tres castillos. Eran banqueros, nobles del viejo Imperio Austrohúngaro con conexiones con la monarquía, hasta que la llegada de los nazis y después, los rusos, se lo arrebató todo. Su abuela, que acabó residiendo en un modesto apartamento en Zurich, solía explicarle su trágica huida de la Hungría tomada por las fuerzas soviéticas: a pie, por la noche, cruzando ríos y bosques hasta llegar a la frontera con Croacia y más tarde a Suiza, escapando del estalinismo sin mirar atrás. “De pequeño me contaba esas historias y sabía que de mayor escribiría algo sobre mi familia”, explica, tímido, por Zoom, desde una habitación minimalista, tan solo decorada por una estantería repleta de libros. “De los tres castillos, uno se convirtió en un hospital psiquiátrico, otro en un hotel y el otro está en ruinas. De pequeño iba a visitarlos. El de la novela es una mezcla de los tres”, precisa.

La novela de la que habla, ‘Lázár’ (Salamandra/ Edicions 62), ha convertido a este tímido suizo de 23 años, bigotito recortado y hablar pausado en lo más parecido a una estrella literaria. Los críticos alemanes llevan un año, desde que se publicó allí, preguntándose cómo diantres ha sido capaz un adolescente (Nelio tenía 16 años al empezar ‘Lázár’, tardó cinco en completarla) de escribir una novela de semejante aliento épico que explica el traumático siglo XX europeo a través de varias generaciones de una familia con una profundidad psicológica y madurez impropias de su edad, que le han valido comparaciones con el mismísimo Thomas Mann y su clásico ‘Los Buddenbrock’.

'Lázár' llega a librerías el 3 de septiembre, editado por Edicions 62 en catalán y en castellano por Salamandra. / EPC

‘Lázár’ es sensiblemente más corta (288 páginas en la edición en castellano de Salamandra, en catalán la publica Edicions 62, llega a librerías el próximo 3 de septiembre), y pese a sus más discretas dimensiones, consigue efectivamente condensar en tres generaciones la tumultuosa historia del continente con unos personajes a los que, como sucede en la gran literatura, les toca o les llega a rozar todo aquello que altera, agita y reconfigura la existencia humana: riqueza y miseria, amor y el más completo horror, muerte y traición, pasión, violencia y misticismo.

Realismo mágico

La historia, que abarca de 1900 a 1956, empieza con el nacimiento de Lajos, un niño con piel transparente. No es el único detalle mágico del libro: la acción está situada en un castillo al lado de un siniestro bosque que engulle a personas, y los sueños y los fantasmas se cuelan con frecuencia en la historia, que salta libremente entre distintos puntos de vista, ya sea el de los Lázár, Freud o incluso Stalin. Nelio no oculta su devoción por el realismo mágico (que también le ha granjeado comparaciones con ‘Cien años de soledad’ de Gabriel García Márquez, ahí es nada) y cree que la literatura Europea perdió cuando decidió abandonar lo fantástico para explicar el horror más abyecto y lo apostó todo al realismo.

El escritor suizo Nelio Biedermann. / Ruben Hollinger

“Las cosas que sucedieron , como en Latinoamérica, también fueron increíbles. En Europa durante muchos años nos hemos acercado a la realidad desde el realismo, pero creo que con el realismo mágico puedes escribir cosas que no podrías describir si solo lo hicieras de manera realista. Eso eran los cuentos de hadas”, reflexiona. “En nuestro mundo moderno parece que todo puede explicarse científicamente, o eso creemos. Pero siguen sucediendo cosas que son, en cierto modo, inexplicables”.

Lajos nacerá en un mundo que parece sólido como una roca, el Imperio Austrohúngaro, y durante su vida asistirá a un desmoronamiento tras otro, cataclismo tras cataclismo: la primera guerra mundial, la segunda, la llegada de los nazis, el holocausto y el estalinismo. También será testigo de la disolución de su privilegiada clase. Y es precisamente esa sensación de final de era la que ha hecho que el debut de Nelio resuene más allá de la tranquila y apacible Suiza: con traducciones en 25 países y generosos 'blurbs' de figuras como Patti Smith, la novela ya tiene una adaptación audiovisual en marcha de Tom Tykwer, director de ‘Corre, Lola, corre’ y la serie ‘Babylon Berlin’. Nelio, por su parte, está terminando de estudiar Filología Alemana y Cine en la Universidad de Zurich.

Paralelismos con la realidad

“Cuando empecé a escribir el libro, no pensaba en ello”, apunta el escritor sobre la guerra de Ucrania. “Pero en mi quinto y último intento fui encontrando paralelismos con la realidad. Cuando escribía sobre cómo el Ejército Rojo avanza hacia Occidente, sí que pensaba que es muy parecido a lo que ocurre actualmente”, reconoce. “El protagonista no puede imaginar un mundo sin los Habsburgo. Y siento que muchas personas pueden tener estos mismos sentimientos: que hay un mundo que está llegando a su fin. Una época se está terminando. La mayoría es incapaz de imaginar un mundo sin la Unión Europea. Y, al mismo tiempo, vemos que todo se está desmoronando”, reflexiona. “En Europa hemos tenido unas décadas muy buenas y ahora parece que el futuro no va a ser como los últimos 50 o 60 años”.

A las preocupaciones de su generación, el cambio climático y la amenaza de la IA para encontrar trabajo, Nelio confiesa que la reintroducción del servicio militar obligatorio en la vecina Alemania genera bastante preocupación en su entorno, pese a la famosa neutralidad suiza. “Los jóvenes tienen miedo por lo que pueda venir después. Antes de que se publicara el libro, mis amigos, mi familia y la gente que conozco me preguntaban por qué estaba escribiendo sobre el pasado cuando había tantas cosas sobre las que escribir en nuestro presente y en la actualidad. Ya no me hacen esa pregunta en absoluto”, concluye.