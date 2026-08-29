Brugués Mitjans, en el nombre del dinero

¿Puede un nombre presagiar el destino de quien lo porta? Hay tradiciones que así lo creen. Brugués Mitjans nació en el pueblo barcelonés de Gavà (1964), donde se cuenta que en el siglo XII un pastor halló en la espesura de un arbusto la talla de una virgencita esplendorosa, y la llamaron Nuestra Señora de Brugués (que significa brezo, el arbusto). Hay 21 personas con este nombre, según el INE.

La así llamada que nos ocupa iba a tener una vida de leyenda. Hija de una familia sin posibles, a sus 12 años los padres se trasladan a la ciudad y la niña lee hasta agotar todos los títulos de la biblioteca del barrio, Les Corts. Trabaja desde los 17 años para costearse la carrera de Derecho y aprueba tres oposiciones "para ascender socialmente" –dice–. Sin vacaciones ni fines de semana, dependienta de unos grandes almacenes, conoció a quien es su esposo en la fiesta de fin de carrera.

El letrado matrimonio tiene niña y niño, y la madre inventa cuentos para dormirlos: era su forma de ser creativa entre tanto temario adusto. Cuando obtiene la plaza de secretaria de la Junta de Tributs de Catalunya, el tribunal que supervisa a la Hacienda autonómica, y los hijos entran en la universidad, encuentra el tiempo para asistir a un curso de escritura en el mismísimo Colegio de Abogados. Destaquemos que allí aprende a construir personajes a golpe de Excel, aunque luego el personaje se rebele y se salga lejos de los márgenes. Escribe y publica dos novelas en catalán y a la tercera, con RBA, se traduce al castellano: 'Los herederos de la codicia'.

Variopinta galería de personajes

Sobre las huellas de Jane Austen y Agatha Christie, ficciona en clave hiperrealista una sensación que desde los 7 años fermentaba en su cabeza. Había acompañado a su padre a visitar a unos tíos ancianos, en el lustroso Eixample de la ciudad: los viejitos tapados con una manta raída, un todo negro y oscuro, y un frío que no le dejó ni quitarse la trenca. "Papá [el padre desempeñando tres empleos para sostener a la familia], tenemos que ayudar a esta gente tan pobre". Y él, "pero hija, si son ¡muy muy ricos!".

La calefacción apagada para no gastar y a su muerte dejan en herencia bloques enteros de pisos. Aquel sinsentido iba a ser el germen de una pregunta que ahora ha transformado en novela: dime cómo te relacionas con el dinero y te diré cómo eres. Ha dibujado una variopinta galería de personajes ("todos socialmente reconocibles") para poner al lector delante de un espejo: ¿cuál de ellos soy yo?

"Tener dinero pone a prueba tus valores, puedes vivirlo como una carga o una alegría"

¿Y Brugués, quién es? Una 'self-made woman', sin duda. "Tener dinero pone a prueba tus valores, puedes vivirlo como una carga o una alegría, satisfacción o peso, instrumento o fin; puedes ser honesto o lo contrario, compartirlo o acumularlo. Yo ahora me siento como el administrador de la novela", responsable y comedida. Y, a todo ello, ¿no añade usted conflictos que se pasean por su negociado tributario? "He reciclado cierto conocimiento de la trama financiera que me viene del oficio, sí, y que da veracidad a la historia".

Cuenta que de niña le gustaba jugar a construir historias y representarlas, y que ha encontrado en la escritura una forma de vivir vidas paralelas. ¿Una forma de seguir jugando? "Sí, en cierto modo no tengo bien resuelta la etapa escolar, y ficcionar es para mí un juego". Familia, dinero, secretos… y once varas de camisa. "Las familias urden secretos porque temen el juicio del exterior, enmascaran ciertas intimidades que, si salieran a la luz, les destruirían como unidad".

–Letrada, y ¿qué es la justicia tributaria?

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–Por un lado es una justicia contributiva: cada uno aporta según su riqueza. Y por otro está el retorno, el destino que se les otorga a esos tributos. Y ahí es donde falla, al menos en España: a mayor recaudación, mayor oscuridad.