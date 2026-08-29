'Pajaritos preñados', la nueva novela de Andrea Abreu: desengaño y aprendizaje de la triste responsabilidad de vivir

En más de una ocasión ha señalado Andrea Abreu (Icod de los Vinos, Tenerife, 1995) la importancia que tiene la modalidad lingüística canaria en su obra, como representación de la identidad, la memoria, el territorio o las relaciones de poder. Y, desde luego, es innegable y loable la pasión que ha demostrado al empeñarse en este gran ejercicio etnolingüístico aplicado a la comarca noroccidental de la isla de Tenerife.

Pero la fórmula que propone aquí (como en 'Panza de burro', Barrett, 2020) no tiene tanta voluntad lingüística como literaria: su “canario fingido” se inscribe en la vetusta tradición de los dramaturgos renacentistas que simulaban el habla rural del occidente castellano, de los costumbristas posrománticos e incluso de prestigiosos autores españoles de mediados del siglo XX.

En la novela de Abreu, la lengua no se conforma solo con una variante geográfica (como decía Martinet, cuando se habla de “dialectos” se están haciendo “juicios de valor”): se formula como un artificio de oralidad unido a un gusto por la lengua rural y probablemente también con trazas del lenguaje familiar, humorístico o “fingido”, sin más. Esta ficción lingüística es la que le interesa sobre todo a Abreu, como ha señalado ella misma: y es una decisión literaria y estética, pero también política. La lengua de 'Pajaritos preñados' es esencialmente la lengua de la miseria, de la degradación y del abandono.

En la representación literaria del mundo rural —de esto también es muy consciente la autora— se corre el riesgo de escribir desde la condescendencia, la lástima, el paternalismo, la (supuesta) reivindicación, el clasismo, e incluso desde el esnobismo y, aun peor, desde la mofa, la burla y la risa. Al señorito y al licenciado bolonio siempre les ha encantado retratar el mundo rural como un 'locus amoenus' dominguero y presentar al paisano con matices costumbristas y coloristas, incluida su “infralengua”. En 'Pajaritos preñados', el 'locus amoenus' se torna 'locus pestiferus': un mundo mohoso, apestoso, mugriento, humana y moralmente degradado, que en ocasiones recuerda el tremendismo de los años cuarenta.

Arriesgado marco lingüístico

En este arriesgado marco lingüístico e intelectual se planta la narradora —no la autora, obviamente—: una palabrera impenitente, habladora sin fin, chismosa y embustera, aficionada a meter la nariz donde no la llaman, a juzgar y a suponer, a utilizar el folclore local, a ponerse lírica con resultado desigual y a ponerse moderna como si dominara la ortotipografía editorial y el arte de los caligramas vanguardistas del siglo pasado; pero, como todos los fabuladores al fresco, también tiene tardes verdaderamente gloriosas y una gran habilidad popular para mezclar lo grosero y lo sentimental.

Narra esta cuentista la historia de una adolescente llamada Cathaysa y de su padre, El Tiznado, en un pueblo del norte tinerfeño, siempre asfixiado por las nieblas y la lluvia, vigilado por el Teide imponente y con la Tierra Prometida de la Gomera a poniente. Tanto El Tiznado como su hija tienen la ilusión de una vida de “caballitos blancos galopando a la luz de la luna”: ilusiones y fantasías de quien solo tiene 'pajaritos preñaos' en la cabeza. No es fácil salir de la miseria: “Él había nacido jarrapento y jarrapento se iba a quedar”.

La lengua de 'Pajaritos preñados' es esencialmente la lengua de la miseria, de la degradación y del abandono

Como un Quijote alcohólico y pordiosero, El Tiznado a veces encuentra la lucidez entre una borrachera y otra, y entonces entiende que siempre será “un desgraciado, un auténtico botarate, una afrenta de persona que más meritaba no haber nacido”; así es el padre de Cathaysa, El Tiznado, “chatarrero de corazón”, y por vocación embustero, cuentista, vago, músico, borracho, ludópata, majadero y ladrón, aficionado a las videntes de la tele y follador de alemanas viejas.

Y como un Ulises con 'delirium tremens', tiene “un sentimiento de que la vida era […] un andar juyendo de uno mismo”. Porque El Tiznado puede ser un “vagamundo, ruin, arrastrado, miserable” cuyas ideas no son más que “cagaleras mentales”, pero a veces su espíritu se mueve entre un Schopenhauer con lamparones y un existencialismo de guachinche: “Todos los días El Tiznado sentía la misma angustia […], ahora qué jago yo con mi vida […] me cago en mi existencia”. Con frecuencia solo quiere “matarse como un perro y a tomar pol culo”. “No sabía si Dios lo había traído a este mundo namás que a sufrir, como un jodido perro”. Sin duda, El Tiznado quiere decir cosas “sobre la vida y el dolor de ser persona”, pero no es capaz.

Supervivencia elemental

Su hija Cathaysa también tiene 'pajaritos preñaos' en la cabeza, pero sus ambiciones no son tan filosóficas. A sus dieciséis años, en un microcosmos de violencia generalizada, bestialismo, pederastia, incesto, acoso, suciedad y asco, Cathaysa no tiene más ocupación que masturbarse y encontrar novio (“Tenía las bragas pegajentas de pensar en aquel chico”). Vive desorientada en un mundo que le resulta aterrador: “Todo es feo y abrutado, pensó, puritos animales, somos puritos animales vestidos”. Y sí: deambula por la novela una recua de seres brutales y animalescos, hijos del abandono y la mugre, cuyos comportamientos parecen propios de un documental de NatGeo Wild.

En este peculiar mundo de supervivencia elemental, la locuaz cuentista deja tres verdaderas joyas de su talento narrativo popular: el relato de la relación de Cathaysa (“Una mariposa, era Cathaysa, una mariposa limonera…”, etc.) con un chulángano vago y cocainómano llamado Higo Pico, cuya habilidad oliendo las bragas de su novia le permite descubrir imaginarios adulterios (págs. 269-316); la desternillante sesión del tarot a la que se somete El Tiznado (325-348); y el encuentro sentimental del padre alcohólico, pordiosero y desequilibrado con su hija en una sucia playa tinerfeña (467-481).

Noticias relacionadas

Sola, desamparada y con las peores perspectivas imaginables, caminando “sin rumbo ni causa”, Cathaysa ha ido aprendiendo por las malas que no hay ni caballitos blancos ni 'pajaritos preñaos' en este mundo y que debe asumir la triste responsabilidad de vivir: al fin, solo en ella parece brillar una llamita de verdadera humanidad, una intuición de que las personas deben ser algo más que “animales vestidos”.