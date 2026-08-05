"¿Esta no es la nueva película que ha salido nueva en cines?" La metedura de pata de la 'booktoker' ByHermos al hablar del libro 'La Odisea' que indigna a las redes

Cuando se habla de los grandes clásicos de la literatura, pocos nombres tienen el peso de Homero. A este poeta del siglo VIII a.C. se le atribuyen dos de las epopeyas más reconocidas de la Antigua Grecia: 'La Ilíada' y 'La Odisea', que narran, respectivamente, la legendaria Guerra de Troya -conflicto que, según la tradición griega, enfrentó durante diez años a los reinos aqueos contra la ciudad de Troya- y el regreso del héroe Ulises al reino de Ítaca tras dicha guerra.

Estas obras, consideradas el punto de partida de la literatura occidental, siguen conquistando lectores casi 3.000 años después y han inspirado cientos de creaciones, como la película 'Troya' (2004), protagonizada por Brad Pitt, o la reciente adaptación de 'La Odisea' dirigida por Christopher Nolan, estrenada el pasado 17 de julio. Su influencia no solo se refleja en el cine, sino también en novelas, series e incluso en expresiones cotidianas que utilizamos sin conocer su verdadero origen.

Un auténtico caballo de Troya

Al menos, eso es lo que ha demostrado la 'booktoker' -'tiktoker' de libros, para los no familiarizados- Alicia Martínez, conocida en redes sociales como ByHermos. Hace unos días, la 'influencer' compartió en su cuenta cómo desempaquetaba una edición especial de 'La Odisea', de la editorial Molina. "¡¿Qué?!", exclamó sorprendida.

Sin embargo, lo que era un regalo, terminó convirtiéndose en una auténtica guerra de Troya en redes cuando dijo lo siguiente: "¿'La Odisea'? Pero, ¿esta no es la nueva película que ha salido nueva en cines?".

ByHermos continuó abriendo el paquete y, tras leer una carta que la editorial le había enviado, hizo otro desafortunado comentario: "¿Qué complicado esto de leer, no?".

Sus seguidores no han tardado en reaccionar con indignación: "Mira que sobre literatura clásica sé lo mínimo, pero esto es durísimo", ha comentado una usuaria, mientras que otros han recurrido a la ironía: "Gente, os recomiendo 'El Quijote', que después de la serie de animación consiguieron plasmarla muy bien en el libro”.

¿Los clásicos son obligatorios?

Este episodio ha abierto un nuevo melón en las redes: ¿una persona lectora debería conocer todos los clásicos? La profesora argentina Alice Stacco lo deja claro en la conferencia que ofreció en la Universidad Complutense 'La importancia de la lectura de los clásicos': "La escuela debe hacerte conocer bien o mal cierto número de clásicos entre los cuales (o con referencia a los cuales) podrás reconocer después 'tus' clásicos […]; pero las elecciones que cuentan son las que ocurren fuera o después de cualquier escuela. Solo en las lecturas desinteresadas puede suceder que te tropieces con el libro que llegará a ser 'tu libro’".

"Podríamos pensar que si actualmente seguimos leyendo a Homero, Cervantes, Shakespeare, Dostoyevski o Lorca es por algún motivo en concreto. Pero, ¿por qué debería importarnos? ¿Debe importarnos?", se pregunta durante la conferencia. "Literalmente una obra es clásica porque ha perdurado en el tiempo y ha influido en diversas generaciones […]. Pero también hay clásicos contemporáneos, con dos o tres generaciones de por medio, por ejemplo los autores del 'boom' latinoamericano o 'El principito'".

Pero hay seguidores de ByHermos que tienen una opinión muy distinta. Es el caso de la 'tiktoker' Namiknows: "Es una chica que lee, tiene que saber un poco de esto. Es una chica súper famosa, es ByHermos, tiene muchos seguidores. No puede ser", afirma. A lo que añade: "Lo peor de todo es que eso [el libro] lo recibió gratis. Se lo están regalando y encima le están pagando dinero para promocionar cosas en las que ni siquiera se esfuerza lo mínimo. Es su trabajo".

Superficialidad y baja calidad

ByHermos ya había sido muy criticada anteriormente debido a sus recomendaciones de libros que promovían las relaciones tóxicas o superficiales y a la baja calidad de sus recomendaciones literarias. Además, también se le afea que priorice libros de moda por encima de lecturas críticas.

Todo ello ha llevado a muchos usuarios a cuestionar tanto su criterio como sus conocimientos.

Sin embargo, tras esta polémica, hay creadores de contenido que han salido en su defensa: "Por leer romance [libros de amor] no tienes que ser tonta. Conozco a muchas personas que leen romance o 'dark romance' y son bastante cultas”, ha señalado el también 'booktoker' Roy_Cid.