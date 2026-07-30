TIEMPO PARA LEER
Reichel Delgado, directora de ‘casting': "Cuando leo voy pensando qué actor o actriz podría hacer cada personaje"
Anna R. Alós
¿El libro que más le ha impactado?
El 'Diario' de Ana Frank. Creo que todavía no era el momento de leerlo, me impactó muchísimo porque probablemente yo tenía la edad de esa niña entonces y me veía ahí adentro. De mayor lo volví a leer y ya fue diferente, aunque me siguió impactando.
Recomiéndeme un libro de comunicación.
'Ni puto caso', de Andrea Vilallonga, para comunicar con coherencia y conseguir que tu mensaje de verdad impacte en los demás. Es una herramienta para aprender a filtrar el ruido externo, dejar de boicotearte y decidir cuándo tienes que poner el modo avión y no hacer "ni puto caso". Lo cuenta de una manera cañera, sin remilgos. ¡Y además mi nombre sale por ahí dentro en alguna página!
¿Una lectura que haya disfrutado especialmente?
'Cazar leones en Escocia', de Cruz Sánchez de Lara. Tiene unos giros inesperados que hacen que te metas muchísimo en la lectura. Su forma de escribir es supervisual, dibuja muy bien a los personajes; me los imaginaba perfectamente, estaba inmersa en cada rincón del que habla y era capaz hasta de oler el ambiente. Me flipó mucho ver esa fuerza que tenían para vivir y amar a su manera, incluso personajes que al principio no lo parece hacen su propio viaje y se van liberando.
Al leer, ¿hace 'casting' de los personajes?
Sí, voy pensando todo el rato en qué actor o actriz podría representar a cada personaje. Incluso a media lectura voy haciendo cambios dependiendo del giro que dé el personaje. Es mi forma de trabajar. Luego, si veo la película o la serie, a veces me cuadra el reparto y a veces no.
¿Un ejemplo?
'Los renglones torcidos de Dios'. Me gustó muchísimo el libro y cuando vi la película estaba expectante para ver a los intérpretes. El libro me tuvo en vilo durante toda la lectura sin saber si la protagonista era realmente quien decía ser o quien decían que era, y es que aún no lo sé.
¿Tiene una autora favorita?
Anna Gavalda, una autora francesa, porque una amiga me regaló 'Juntos, nada más', y a partir de ahí me he leído varios libros suyos. Esto me pasa, cuando un autor me gusta investigo sobre ellos y me lo leo todo.
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