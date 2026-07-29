LOS OTROS OFICIOS DEL LIBRO
Marina Beloki, cofundadora de Continta Me Tienes: "No han bajado las ventas de libros, ha bajado la atención"
Quince años después de fundarla con Sandra Cendal, la editorial es una referencia del ensayo feminista y la literatura LGTBIQ+
Si algo tiene claro Marina Beloki es que quiere seguir aprendiendo. Cuando terminó la carrera, en plena crisis, se lanzó junto a su socia y amiga, Sandra Cendal, a inventarse el trabajo que realmente les apetecía: "Había una precariedad absoluta y dijimos: ‘Va a ser muy difícil tener un sueldo digno’. Así que decidimos crear nuestro propio sello". Sin contactos y gracias a una primera subvención de Matadero, levantaron Continta Me Tienes libro a libro, compaginando durante casi una década la editorial con el trabajo nocturno como correctoras.
Quince años después, la editorial es una referencia del ensayo feminista, la literatura LGTBIQ+ y de los libros que, como dice Beloki, "hacen que las raras, las personas que estamos en los márgenes, nos sintamos más acompañadas, encontremos respuestas y nos sintamos menos estigmatizadas". "En eso confluye nuestro interés, nuestra intención activista y el mercado", añade.
Ser editora, sin embargo, ocupa mucho más que una mesa de trabajo. "Somos un poco personas orquesta", reconoce. Leer manuscritos, escuchar pódcast e ir a presentaciones, eventos, ferias y fiestas es preguntarse constantemente qué está pasando para "intentar no quedarnos fuera". Porque editar también consiste en leer el presente, y su diagnóstico es que hoy los lectores buscan títulos de los que ya han oído hablar, más que libros con mucha profundidad: "No han bajado las ventas de libros, ha bajado la atención".
Por eso reivindica otro lugar para el oficio: hablar, encontrarse, coincidir. "Hay dos libros de nuestro plan editorial que vienen totalmente de fiestas", dice convencida. "Son momentos en los que aparentemente estás perdiendo el tiempo, pero están pasando muchas cosas". Allí aparecen autoras y se cruzan intuiciones que acaban siendo libros colaborativos, su especialidad. "Nunca nos hemos sentado en el banquete de las grandes editoriales, pero sí con las más listas de la clase", dice alguien que eligió la mesa en la que quería estar hace quince años y no la ha cambiado.
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