'Las almas feroces', de Marie Vingtras: ¿sabéis siquiera quién soy?

Uno de los rasgos del género negro es la búsqueda de una respuesta. La investigación avanza guiada por las preguntas clásicas: quién lo hizo, por qué, cómo o qué ocurrió realmente. Pero ese esquema hace tiempo que dejó de ser suficiente. La novela negra contemporánea ya no se limita a esclarecer un crimen; lo utiliza como punto de partida para explorar qué secretos sostienen una vida o una comunidad, qué lleva a alguien a matar o hasta qué punto una muerte puede evitarse. Un desplazamiento del foco que sitúa el interés no solo en el caso, sino en lo que lo rodea.

Tras la impresionante 'Ventisca', Marie Vingtras (Rennes, Francia, 1972) regresa con 'Las almas feroces', una novela ambientada en Mercy, un pequeño pueblo de la América rural donde nunca ocurre nada. Una noche, Leo no regresa a casa. Lauren, la 'sheriff', encuentra su cuerpo entre unos lirios silvestres. La investigación demuestra pronto que el misterio no está tanto en cómo murió Leo como en quién era realmente.

Dividida en cuatro partes –una por cada estación–, la obra alterna cuatro voces narrativas y fragmentos que combinan presente y pasado para reconstruir, poco a poco, lo ocurrido en Mercy. Dentro de cada uno de ellos, Vingtras prescinde de diálogos y puntos y aparte, construyendo largos bloques de texto que apenas conceden respiro hasta la siguiente pausa.

Flujo continuo

Buena parte de la fuerza de la novela reside en esa decisión formal. La historia podría resumirse en pocas líneas; lo extraordinario es cómo la cuenta. Ese flujo continuo imprime a la narración un ritmo particular que empuja al lector hacia adelante sin apenas detenerse. Aunque breve, la obra posee una densidad poco habitual, en la que cada fragmento incorpora nuevas capas de información y obliga a una lectura sostenida, atenta, casi continua.

Vingtras subvierte los estereotipos del género y recuerda que las personas rara vez encajan en moldes prefijados

Pero si la forma sostiene la lectura, el verdadero interés de 'Las almas feroces' está en la radiografía que realiza de las pequeñas comunidades. En Mercy, los roles parecen ligeramente desplazados. Lauren es una 'sheriff' lesbiana; Donegan, un policía que rompe a llorar con frecuencia; Lucian, un banquero atrapado por la depresión. Con estos personajes, Vingtras subvierte los estereotipos del género y recuerda que las personas rara vez encajan en moldes prefijados. Todos viven acompañados por una mochila de silencios, culpas y secretos que permiten que la convivencia continúe sin resquebrajarse.

La autora disecciona con precisión ese frágil equilibrio sobre el que se sostienen las comunidades pequeñas. Los secretos familiares nunca permanecen entre cuatro paredes: acaban formando parte del tejido invisible que sostiene al pueblo. La aparente normalidad de Mercy depende precisamente de que muchas conversaciones permanezcan ocultas, de que determinadas verdades no salgan de una cocina o de una habitación cerrada. Hasta que dejan de hacerlo.

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Esa convivencia entre lo esperado y lo inesperado evita que los personajes se conviertan en simples arquetipos. Algunos rasgos responden a convenciones bien conocidas –el profesor que abusa de su posición de poder o el político dispuesto a imponer su criterio–, pero Vingtras demuestra que incluso esos moldes admiten matices. Y, por extensión, que tampoco los culpables suelen responder a la imagen que esperamos de ellos.