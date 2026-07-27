Slavoj Žižek, desde el río hasta el mar

Uno espera que, en los principales eventos culturales del mundo, se respete el valor de aquello tan europeo como el 'sapere aude' de Immanuel Kant, lo que inundó de luz a occidente. Sin embargo, asistimos impertérritos a su desintegración. Lo que ocurrió el 17 de octubre de 2023 en la Feria del libro de Fráncfort es desmoralizante. El filósofo esloveno Slavoj Žižek (Liubliana, 1949) fue invitado a pronunciar la conferencia inaugural. Durante su intervención, criticó la actuación militar de Israel en Gaza, lo que levantó una fuerte polémica, acusándolo de antisemita. En 'Punto cero', libro publicado por Paidós, justifica su discurso, da una respuesta motivada a los agravios sufridos y matiza la tergiversación perversa que hicieron de sus palabras.

Fíjense, acabó el discurso diciendo: "El terrorismo contra Israel contradice todos los valores de la Feria del Libro de Fráncfort, en efecto, y también el castigo colectivo a millones de personas en Gaza, así como la cancelación de Adania Shibli [escritora palestina ganadora del premio]. Por consiguiente, no solo no estoy orgulloso de estar aquí, sino que también estoy avergonzado".

En Alemania sentó muy mal y motivó un intento de cancelación. Me pregunto si habría pasado lo mismo si el discurso se hubiera pronunciado en París o Estocolmo. Reflexiona Žižek que, probablemente, parte de la sociedad alemana está dispuesta a pagar por sus pecados y encubrir a su exvíctima. Para él y Yuval Harari el ataque de Hamás se perpetró para impedir la paz en el futuro.Y el Gobierno de Benjamín Netanyahu cayó en la trampa; bueno, o le convino. Total, que unos y otros reivindican ahora "desde el río hasta el mar".

Salvo que Occidente enmiende su torpeza y trabaje en la solución de los dos estados, estaremos ante la paradoja de la fenomenología de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Si entre los contendientes muere uno, el ganador pierde el reconocimiento de su victoria; si uno se rinde por miedo a morir, el vencedor obtiene una victoria falsa porque ha sido instrumental. Con lo cual, el conflicto nunca se resuelve.

Patrón antiilustración

Al principio de este artículo he recalcado la importancia de mantener los valores de la crítica de la razón pura. Algo urgente, atendiendo la consideración de Žižek de que se está desarrollando un patrón antiilustración que se manifiesta en las decisiones globales. De ello habla el último libro que ha publicado en España, 'Una izquierda que se atreva a decir su nombre', en Anagrama. Se trata de un compendio de artículos que aportan una mirada original, a veces provocativa, sobre supuestas verdades graníticas que parecen inalterables. Al fin y al cabo, es lo que esperamos de un filósofo, la duda metódica.

Aquí exhorta a la izquierda a abandonar los eufemismos y que, a cara descubierta, reivindique el comunismo como solución radical al poder del capitalismo, desenfrenado. En uno de los últimos relatos, se bate en duelo con su antagonista, el psicólogo canadiense Jordan Peterson. El 'rockstar' del conservadurismo tradicional. Y aunque coincide con él en algún punto sobre los excesos de la corrección política, un temazo, le niega la mayor cuando Peterson afirma que en Europa ha imperado el marxismo cultural, fruto de la derrota del comunismo que, al perder su batalla económica contra el liberalismo, se introdujo en el terreno de las luchas culturales (sexualidad, feminismo, racismo, religión) socavando nuestros valores.

Bueno, pues, en lugar de señalar culpables externos, que ya sabemos dónde acaba esto, parece más sensato buscar la causa en la evolución de nuestras sociedades, que ha desfilado bajo la batuta del capitalismo. En esta línea, Žižek considera que los movimientos #MeToo y LGTBIQ+ forman parte del mismo progreso, a pesar de que no implica, dice, "que no se pueda criticar, de manera implacable, algunos giros estrambóticos de estos movimientos".

Lucha de clases

Pero vamos al meollo de la cuestión. Para el filósofo esloveno, Karl Marx esta más vivo que nunca. La universalidad que hay que reivindicar hoy, reflexiona, no es una forma de humanismo, sino la lucha de clases: al capital global hay que presentarle una resistencia global, dejando de lado las otras luchas (antirracista, feminista…). Žižek advierte de que la amenaza de los apocalipsis que se avecinan nos obliga a abandonar el sueño del capitalismo justo y concebir medidas comunistas más radicales. Sin embargo, en la retina conservamos lo que sucedió en Grecia en 2015. Los políticos populistas de izquierdas de Syriza se saltaron el resultado del referéndum sobre las medidas de austeridad y acabaron negociando con la UE contra su voluntad.

Gobernar no es fácil y hay que asumir las contradicciones. Estos ejemplos alejan a la izquierda radical de la solución, puesto que consideran que la auténtica política solo es posible alejándose del Estado. ¿Es para eludir la responsabilidad? Y aquí pone en valor a Jürgen Habermas, que tomó partido al defender el patriotismo constitucional, y que por ello fue propuesto por José María Aznar como filósofo estatal español y europeo.

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Por cierto, en esta antología hay un capítulo dedicado al 'procés'. La verdad es que queda algo extemporáneo. A pesar de todo, en 'Catalunya y el fin de Europa' el autor desliza el interés de Vladímir Putin, y ahora Donald Trump, para desestabilizar la UE. El comentario de calidad es que, si los estados miembros no ceden más soberanía, Europa no logrará ser una auténtica potencia mundial.

Punto cero Slavoj Žižek Traducción de Pablo Hermida Lazcano Paidós 272 páginas. 19,90 euros