Los libros de la semana: Miguel Hernández, Roberto Brodsky y Silvia Laforet

Lobos Roberto Brodsky Random House 18,90 €

'Lobos' pone en escena la difícil relación entre un padre y su hija adolescente mientras atraviesan Estados Unidos rumbo a un campamento de ecología radical en el que ella ha decidido ingresar. La delicada salud de la hija y su mejor amiga, los fantasmas políticos y literarios de él y las nuevas miradas sociales sobre las palabras y las conductas ponen entre ambos un abismo que el amor y el mutuo empeño no logran salvar.

El rayo que no cesa Miguel Hernández Espasa 21,90 €

En la celebración del centenario de 'El rayo que no cesa' de Miguel Hernández, Espasa publica una nueva edición, ilustrada por Lady Desidia, con un apartado dedicado a sus poemas de la tierra, de su experiencia de pastor. Así el libro se ensancha con la voz del poeta cuando canta su "otro" amor, el amor profundo y diáfano que sentía por la naturaleza y su cambiante paisaje.

Quién cuidará de ti Silvia Laforet Tres Hermanas 18 €

Dos mujeres, separadas en su juventud por la muerte del hijo de una de ellas, se reencuentran al cabo de 30 años para convivir durante tres meses en la habitación de un hospital. La narradora, empujada hasta allí por el sentimiento de culpa que esa muerte le provocó, intentará cuidar de su antigua amiga y pagar así su deuda. 'Quién cuidará de ti' es una novela que trasciende lo individual para recorrer los claroscuros de la realidad.

La vida fuera de casa Kike Parra Veïnat Candaya 19 €

Los relatos de 'La vida fuera de casa' son la biografía de un puñado de hombres y mujeres en el momento álgido de una crisis cotidiana que los empuja hacia lo inquietante, la renuncia, la soledad y, a veces, la búsqueda de otros como ellos que, quizá, puedan representar un paso hacia la salvación. Kike Parra Veïnat construye aquí un libro impúdico y a la vez tierno.

La mirada del corzo Natalia Gómez del Pozuelo La oveja roja 18,95 €

Reconstruirse en el camino. Salir de casa dispuesta a recorrer cientos de kilómetros a pie mientras se ensaya una nueva forma de estar en el mundo y de vincularse. De todo ello trata 'La mirada del corzo', una novela, o diario novelado, en donde Natalia Gómez del Pozuelo nos conduce por pueblos, montañas y senderos con la sensibilidad expuesta, abrazando la vida y sus infinitas posibilidades.

Un poeta i dues dones Elvira Augusta Lewi Edicions del Cràter 17,90 €

Elvira Augusta Lewi fue una de las autoras más prometedoras de su generación, pero desapareció tras la llegada de las tropas franquistas a Barcelona. Casi 90 años después, es hora de reivindicar su figura, labor que Males Herbes inició con los cuentos de 'Els habitants del pis 200' y que ahora prosigue Edicions del Cràter con 'Un poeta i dues dones', novela de 1935 sobre tres personajes con formas diferentes de entender el amor, la libertad y la vida.

Noticias relacionadas

Tots tres surten per l’Ozama Vicenç Riera Llorca Club Editor 19,90 €

El Ozama es uno de los ríos más importantes de la República Dominicana, además de división natural de Santo Domingo. También es el destino trágico de los protagonistas de 'Tots tres surten per l'Ozama': tres exiliados catalanes que huyen de la Guerra Civil y se refugian en la isla durante la dictadura de Rafael Trujillo. Una mezcla de testimonio, crónica histórica, reportaje periodístico y narración incisiva.