Inés Pradillos, psicóloga: "De niña fui una enemiga de la lectura por mi hiperactividad y mi dislexia"

¿Me cuenta su relación con la lectura?

De niña fui una enemiga de la lectura por mi hiperactividad y mi dislexia. Le confieso que le tengo mucha manía a 'El principito'. Aún se la tengo. Lo leían todas, pues yo no. El primero que de verdad disfruté fue 'El nombre del viento', de Patrick Rothfuss y a partir de ahí leí. Había algo en la historia que me condujo al tema de la sexualidad. En mi colegio, Canigó, de eso no se hablaba.

¿Recomienda un libro de autoayuda?

'El poder del ahora', de Eckhart Tolle. Explica que solo existe el presente por razones obvias como que el pasado ya se fue y el futuro aún no ha sucedido. Me fue muy bien como ejercicio porque me permitía pausas de lectura sin perder el hilo. Me ayudó a reflexionar, porque si solo existe el ahora, el presente, la ansiedad se regula.

¿Algún libro de su profesión?

He tenido que leer muchos libros de psicología y algunos me los he tenido que comer sin gustarme, pero han servido para saber eso, que no me sirve lo que dicen. Ahora leo uno que me recomendó mi psicóloga y que yo recomiendo, 'La historia de una psicóloga', basado en hechos reales. Es interesante porque cuenta cómo se siente con sus pacientes, o cómo se siente ella yendo al psicólogo.

¿Lee varios libros a la vez?

Sí, y me lío con las historias. Pero es que quiero saber, y leer es como escuchar. 'El hombre en busca del sentido', de Viktor Frankl es el único libro que en la facultad me leí por obligación y me entusiasmó. Se centra en un campo de concentración y plantea que no todos los nazis fueron malos ni todos los judíos fueron buena gente.

¿Un título enfocado al sexo?

'Mindfulsex', de Emma Ribas. Vivir el momento con conciencia plena, pero enfocado al sexo. A veces olvidamos que el sexo sirve para disfrutar y conectar, y se ha convertido en un contador: si no hay sexo, algo no funciona. Y no es así. ¿Estoy bien sin sexo? Si la ausencia crea ansiedad, hay un problema, pero si no, no pasa nada.

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'La guardiana', de Yael van der Wouden, que tiene un trasfondo erótico. Lo leo con Ainoha, mi pareja, y he descubierto que leer en pareja está muy bien.