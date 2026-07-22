'La era de las revoluciones', de Fareed Zakaria: un enfoque liberal

Los elogios con los que la crítica anglosajona ha acogido 'La era de las revoluciones. Avances y retrocesos desde 1600 hasta nuestros días', del analista de la CNN y periodista Fareed Zakaria (Mumbai, 1964), se corresponden con su perfil de liberal clásico y, al mismo tiempo, de alertador de los rasgos inquietantes de la crisis social característica del siglo XXI con su correlato de auge de los populismos. La coincidencia del título de su último libro con el clásico de 1962 de Eric Hobsbawm es algo más que casual, como es fácil deducir.

El gran historiador británico escribió hace más de 60 años a propósito del periodo revolucionario 1815-1848: "No fue solo obra de algunos agitadores descontentos, como quisieron hacernos creer". Estallaron las revoluciones, afirma a renglón seguido, porque "fueron cada vez menos apropiados a las condiciones políticas del continente [Europa]". Escribe en nuestros días Zakaria: "Nuestra época es revolucionaria en el sentido más común del término. Se mire donde se mire, pueden verse cambios drásticos y radicales. Un sistema internacional que parecía estable y conocido está cambiando rápidamente, con los desafíos de una China en ascenso y una Rusia vengativa".

La gran pregunta que plantea el periodista de origen indio es si el legado liberal, que surgió a partir de la experiencia mercantilista de los Países Bajos –siglo XVII– y de la Revolución Industrial, que dio alas a la expansión británica, sigue siendo el instrumento político, social y económico capaz de llenar "el vacío en el corazón creado por la modernidad". O bien si serán los populismos en sus diferentes versiones los que lo llenen.

Consideraciones excesivas

No cree que esto último ocurra, pero no deja ver un espacio de coincidencia entre los populismos de izquierdas y los de derechas: el desprecio por el 'establishment' y el deseo de acabar con el orden establecido. Un enfoque que desemboca en consideraciones acaso excesivas para el lector europeo: así la consideración del senador Bernie Sanders como un populista de izquierdas cuando, a la luz de sus conocidos puntos de vista, no parece desbordar los límites de la socialdemocracia. Pero es también una cualidad del libro abrir el viejo debate sobre los límites ideológicos del liberalismo y sobre su adaptación a la nueva realidad en sociedades de creciente heterogeneidad cultural.

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"El problema del liberalismo es que ha tenido demasiado éxito. Ha sido y sigue siendo la principal fuerza de modernización política en el mundo", deduce Zakaria del ciclo histórico que cubre y del futuro que afronta, desafiado por los profetas del extremismo y por el desafío de Donald Trump al orden liberal. La conclusión de Zakaria resulta al mismo tiempo elogiable e inesperada: "El gran reto sigue siendo infundir a ese viaje un significado moral, imbuirlo del sentido de orgullo y propósito que una vez tuvo la religión". Un planteamiento que lo aleja de las visiones unidimensionales –dogmáticas– del liberalismo y lo acerca al sentido complementario de las regulaciones del Estado y de las espontáneas de la sociedad y del mercado. Quizá acertó un pragmático como Valéry Giscard d’Estaing cuando declaró en cierta ocasión que ser liberal es un estado de ánimo.