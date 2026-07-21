LIBRERÍAS
Katakrak, una librería pensada para entender el presente
Nacida en 2013 como un proyecto cooperativo que reúne librería, editorial y cantina, sigue enlazando espacios para aportar su dosis de pluralidad a la vida cultural de Pamplona
Terminados los Sanfermines, Katakrak descuelga los carteles antifascistas con los que se vistió en las fiestas y se prepara para volver a la normalidad. Una normalidad que tiene poco de silenciosa. Empieza en la barra, continúa al fondo, donde la enorme librería despliega un catálogo pensado para entender el presente, y asciende por la entreplanta hasta desembocar en una sala de actos en la que ensayo y novela encuentran una segunda vida en presentaciones, debates y encuentros.
Hay quienes llegan por un libro y terminan de aperitivo, y quienes entran a probar los productos ecológicos de temporada y salen con una nueva lectura. Nacida en 2013 como un proyecto cooperativo que reúne librería, editorial y cantina, apostando por el fondo y por la literatura independientes, sigue enlazando espacios para aportar su dosis de pluralidad a la vida cultural de Pamplona.
Librería Katakrak
Calle Mayor, 54
31001
Pamplona
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