Katakrak, una librería pensada para entender el presente

Terminados los Sanfermines, Katakrak descuelga los carteles antifascistas con los que se vistió en las fiestas y se prepara para volver a la normalidad. Una normalidad que tiene poco de silenciosa. Empieza en la barra, continúa al fondo, donde la enorme librería despliega un catálogo pensado para entender el presente, y asciende por la entreplanta hasta desembocar en una sala de actos en la que ensayo y novela encuentran una segunda vida en presentaciones, debates y encuentros.

Hay quienes llegan por un libro y terminan de aperitivo, y quienes entran a probar los productos ecológicos de temporada y salen con una nueva lectura. Nacida en 2013 como un proyecto cooperativo que reúne librería, editorial y cantina, apostando por el fondo y por la literatura independientes, sigue enlazando espacios para aportar su dosis de pluralidad a la vida cultural de Pamplona.