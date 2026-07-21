'Los figurantes', de Delphine de Vigan: sueños de los invisibles del mundo

La periodista y escritora francesa Delphine de Vigan (Boulogne-Billancourt, 1966) se estrena en el género teatral con 'Los figurantes', una pieza que reflexiona sobre aquellos que habitan de manera invisible el mundo del cine: los actores de papeles secundarios o que hacen mera figuración. Siguiendo un poco la estela de Woody Allen y su personaje tragicómico del hombre que se pregunta por qué no puede ser él el gran seductor que encandila a las mujeres, o por qué parece que se está volviendo invisible ante el mundo, De Vigan explora la riqueza de estas existencias que se quedan siempre en estado de potencia, es decir, en estado de esperanza y de proyección en el futuro, sin que llegue nunca a realizarse tal como lo soñaban.

Destruyendo la cuarta pared, aquella que en el teatro separa el escenario del público que 'pacta' que se cree lo que le presentan unos actores, la autora, siempre tan ingeniosa, incorpora a los espectadores de su obra al rodaje de escenas en las que aparecen una serie de figurantes. Así, el público mismo se encuentra haciendo de figurante y debe seguir las instrucciones que les da un Superayudante. El peso de la acción lo llevan Orso, Cécile, Bruno, Joyce y Nora, personajes que responden a diferentes tipos de personalidad. Nora, por ejemplo, es la más reivindicativa y la que, movida por la indignación, no duda en ir a quejarse porque no les dan de comer o porque ha habido un abuso contractual. Bruno, al contrario, es aquel que se pliega ante cualquier demanda y, a la que puede, gesticula para chupar cámara. Joyce parece despreocupada y, tras su fingido acento inglés, se ocultan muchas derrotas.

Encuentros fortuitos y fecundos

Sin duda, Orso y Cécile son los dos personajes centrales. Él, un autor de teatro que se retiró en la cima del éxito por pánico escénico, se dedica a leer 'Esperando a Godot' (todo un guiño a la absurdidad beckettiana) en las largas esperas a las que someten los figurantes durante los rodajes. Ella, con luz propia en los ojos, es una fuente de las informaciones más variopintas. Entre ambos figurantes, una conexión se va haciendo progresivamente más evidente. Las horas de espera "sin noticias de la Figurinista", propician los encuentros fortuitos, con suerte fecundos.

Nos encontramos con una reivindicación de las vidas anónimas, que pueden ser protagonistas también del relato

Los recorridos de estos aspirantes a actores, que pululan en las sombras de los grandes esperando el momento en el que el foco los traiga a la luz, delatan miedos y ambiciones dispares, pero profundamente humanos. Cuando por fin los llaman a plató, deben realizar las acciones más absurdas (dar vueltas a un banco, bailar sin música), en definitiva, dar la impresión de vida en un formato –una película– que es pura ficción. Ahora bien, ¿son existencialmente secundarios estos márgenes? ¿No suceden también las mismas emociones que las que el foco pone de relieve con 'el gran actor y la gran actriz'?, parece plantear la novelista. Nos encontramos pues con una reivindicación de las vidas anónimas, que pueden ser protagonistas también del relato.

De paso, De Vigan, conocida –entre otras novelas– por 'Basada en hechos reales' (2015), que fue llevada al cine por Roman Polanski, critica la transformación del sector actoral, amenazado por las nuevas tecnologías que permitirán, sin necesidad de actores de carne y hueso, rellenar estos espacios marginales de los filmes con creaciones mediadas por la inteligencia artificial. En este sentido enlaza con 'Los reyes de la casa' (2022), donde apuntaba los riesgos de la exposición de la intimidad en las redes sociales.

Noticias relacionadas

'Los figurantes' se ha representado varias veces en Francia, siendo la propuesta más importante la del Festival Off d’Avignon este mismo año, con puesta en escena de Valérie Donzelli. Solo falta esperar a que se pueda ver aquí.