'Las ciudades oscuras', de François Schuiten y Benoît Peeters: cartografías de la utopía y el desencanto

Hay historias que crecen de forma progresiva hasta fundar universos propios, que atrapan en laberínticos recorridos donde cada espacio origina nuevos caminos y bifurcaciones. Hace ya más de cuatro décadas, la revista francesa ('Á Suivre') comenzaba a publicar una historia de cuidado dibujo arquitectónico firmado por François Schuiten que retomaba en cierta medida el camino iniciado por el dibujante belga con su hermano y el guionista Claude Renard en otra revista mítica, 'Métal Hurlant'. De las ruinas fantásticas de Cymbiola, Schuiten se unió a Benoit Peeters para crear la ciudad de Samaris, como un escenario en el que poder desarrollar su pasión por la arquitectura y la tecnología, en una atractiva mezcla que el guionista supo entroncar con la narrativa decimonónica y los mundos de Julio Verne, reconvertidos ahora en necesaria etiqueta como "steampunk", pero con una mirada desencantada que evocaba 'La ciudad que nunca existió' de Enki Bilal y Pierre Christin, publicada apenas unos años antes.

Sin embargo, Schuiten y Peeters comprendieron que las imponentes murallas de la ciudad eran tan solo la puerta a un universo para explorar, donde dibujante y guionista podían crear un equipo en el que la indagación de sus mitos daba lugar a nuevas creaciones. Y así, nuevas ciudades comenzaron a aparecer, como Urbicanda, donde el estudioso Robick investiga, como no podía ser de otra manera, una misteriosa estructura cúbica que llega para subvertir la existencia cotidiana, creciendo, expandiéndose y desapareciendo de nuestras vidas. Quizás como todas las cosas que pasan en nuestro periplo vital.

Las fronteras entre las ciudades comenzaban a analizar cómo los muros establecen límites difusos donde la geografía real encontraba un espejo imaginario. Pronto llegaron Brüsel o Pâhry a llenar las páginas de un modernista Art Nouveau reivindicado por una estética colosalista que, con la mirada en Piranesi, transforma las ciudades en extrañas cárceles donde la cordura y las relaciones entre las personas se modifican de acuerdo con un urbanismo omnipresente que pronto toma conciencia de sí mismo. Desde políticas imposibles que se nutren de burocracias kafkianas a culturas que se extienden en bibliotecas infinitas que harían las delicias de Borges.

Antiutopía

Las ciudades oscuras tomaban forma y comenzaban a crear su propia geografía, necesitada de mapas, de cuadernos de viaje y enciclopedias que Schuiten y Peeters iban desplegando exhaustivamente, mientras poco a poco la utopía progresista de Verne dejaba ver la antiutopía en la que realmente se metamorfoseaban esas hermosas calles que siempre proyectaban sombras sobre sus habitantes, deseosos de huir de su alienante influjo. No hay magia ni fantasía en el mundo de las ciudades oscuras, pero sí misterios que surgen de extrañas perspectivas que deforman la realidad.

A medida que la cartografía crecía, se ampliaba ese tapiz de influencias que desdibujaba la delicada separación entre lo real y lo imaginado. De Italo Calvino a Hergé, de Maurice Leblanc a Agatha Christe, de Alejandro Dumas a H.G. Wells, de Dino Buzzati a Étienne-Louis Boullée, las ciudades se convierten en un relato de lo imaginario y de su construcción, que de forma pionera avanzó esa modernidad de lo transmedia para adentrarse en la web, en propuestas digitales que ampliaban los caminos perdidos que unían Urbicanda con Xhystos para descubrir que el oscuro urbanismo ya había contagiado nuestra vida.

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La editorial Norma comienza una cuidada y exquisita recopilación integral de los álbumes de la serie con una primera entrega que reúne 'Las murallas de Samaris', 'La fiebre de Urbicande', 'Los misterios de Pâhry' y 'El archivista' bajo el título 'Las Ciudades Oscuras Libro 1' (traducción de Robert Juan-Cantavella). Una obra para perderse sin GPS que nos indique el camino.

Las ciudades oscuras. Libro 1 François Schuiten y Benoît Peeters Norma Editorial 328 páginas 48 euros

Fuente: Levante - EMV