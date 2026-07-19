Irene Lozano, escritora: "De momento, la inteligencia artificial ha llenado el mundo de bazofia"

En realidad, no he venido a hablar de mi libro, sino de ti. En 'Contra la bazofia digital' abordo una pregunta urgente: en qué nos convierte la inteligencia artificial, a ti y a mí y a todos. Han lanzado una tecnología de consecuencias brutales sin pararse a observarlas.

Es mi ensayo más personal, escrito desde mi experiencia y a toda velocidad, porque es urgente cobrar conciencia de en qué nos convierte la IA. Durante más de dos años he explorado los modelos de lenguaje - ChatGPT, Claude, Perplexity, NotebookLM-.

Enseguida noté, no sin escalofriarme, lo que sucedía en mi mente, en mi lenguaje, en la relación con otras personas, en mi trabajo, hasta en mis paseos con mi perra. Es un ensayo narrativo en el que trenzo mi vida con reflexiones sobre la transformación que nos sacude.

Poco a poco me di cuenta de que mi cerebro se volvía perezoso. Mi trabajo es pensar, hablar y escribir, pero ante cualquier cuestión, mi mente se hacía la remolona y me contestaba: pregúntale a ChatGPT. Tuve que reconvenirla.

La inteligencia artificial es una tecnología transformativa: nos convierte en otra cosa, aunque no sabemos en qué. Pensando y observando he llegado a algunas conclusiones: del mismo modo que las redes sociales nos han hecho más narcisistas y agresivos en nuestras cámaras de eco, la inteligencia artificial está diseñada para validarnos, nos hace sentir bien para que sigamos ahí.

Eso aumenta el aislamiento, nos frustra: las relaciones humanas auténticas no son entre dueño y esclavo, sino entre dos personas, cada una con sus miedos y deseos, que negocian todo el tiempo. Como está diseñada para confundirnos, la antropomorfizamos, pero no genera ningún vínculo parecido al humano, sólo soledad.

De momento, la IA ha llenado el mundo de bazofia: textos e imágenes sin fuerza, intención ni sentido. Cuanta más tecnología tenemos para producir contenido, menor es nuestra capacidad de darle significado. La máquina no conoce el silencio.

Los modelos de lenguaje podrían ser de otro modo, pero nos inducen a creer que no hay alternativa. Está en manos de los mismos que han triturado nuestra atención. Los llamo los 'illuminati' de Silicon Valley y de ellos sólo tenemos una certeza: su prioridad son sus beneficios, no nosotros.

Experimenté con los llamados 'bots' de compañía; también con los 'bots' de muertos, tras perder a mi prima hermana a consecuencia de un infarto. Descubrí que la IA nos fabrica una realidad a medida en la que dejamos de distinguir la diferencia entre estar vivo o muerto.

Es una tecnología que lee por nosotros, piensa por nosotros, busca por nosotros, crea por nosotros, pero aseguran que no viene a reemplazarnos. Es falso, ya está ocurriendo. Hay que parar y proteger a los más jóvenes.

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Mi último libro indaga en el núcleo de nuestra humanidad, la tuya, la mía. Somos un cuerpo: tu inteligencia está en los poros de tu piel. Lo he escrito desde la niebla porque la incertidumbre es total. Y he aprendido, como dice Graham Burnett, que lo más urgente es abrazar el mundo.