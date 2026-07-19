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RECOMENDACIONES DEL SUPLEMENTO 'ABRIL'

Los libros de la semana: Catherine Lacey, Janet Malcolm y Noor Ammar Lamarty

El equipo del suplemento 'ABRIL' también recomienda esta semana 'El parto', de Marina García Riquelme' y 'El silencio de la dehesa', de Chelo Arroyo, entre otros títulos

La escritora Catherine Lacey, autora de 'El libro moebius'.

La escritora Catherine Lacey, autora de 'El libro moebius'. / EP

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María Soto

Madrid
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El libro moebius

Catherine Lacey

Alfaguara

20,90 €

A la deriva tras una ruptura inesperada, Catherine Lacey comenzó a escribir sobre lo que quedaba de su vida anterior. Esa escritura se bifurcó en dos caminos que no quiso abandonar: un ensayo personal y una novela breve completamente imaginada pero verdadera. La historia ficticia de dos amigas que se reencuentran después de muchos años amplifica los hallazgos de un ensayo que reflexiona sobre el amor, la fe, el dinero y el sexo.

El periodista y el asesino

Janet Malcolm

Debate

21,90 €

'El periodista y el asesino' relata la historia real de una demanda judicial entre Jeffrey MacDonald, un asesino convicto, y Joe McGinniss, autor de un libro sobre el crimen. Elogiada como una de las 100 mejores obras de no ficción por la Modern Library, Janet Malcolm logró dar forma en sus páginas a un trabajo fascinante y polémico, un clásico contemporáneo del periodismo narrativo.

Antes de que existiese un nombre

Noor Ammar Lamarty

Círculo de Tiza

22 €

A través de Nadia, su protagonista, Noor Ammar Lamarty recorre un Mediterráneo marcado por las contradicciones de nuestro tiempo: España, Marruecos, Francia, Argelia, Líbano o Palestina aparecen como geografías emocionales donde lo íntimo y lo político nunca terminan de separarse. Un mapa sobre el amor, la identidad y todo aquello que los cuerpos heredan mucho antes de tener palabras para nombrarlo.

El parto

Marina García Riquelme

Mascarón de proa

17 €

'El parto' es un relato íntimo sobre la memoria, el amor y la familia. A partir de la enfermedad y la muerte de su madre, Marina García Riquelme compone un libro atravesado por recuerdos, escenas cotidianas y reflexiones que exploran la ausencia y la inevitable transformación que implica el duelo. Un texto honesto sobre el dolor, el amor y los vínculos que permanecen.

El silencio de la dehesa

Chelo Arroyo

La Cueva del Topo

20 €

Un nuevo caso para la inspectora Elena García y su mano derecha, Óscar Martín, a quienes la escritora Chelo Arroyo ya presentó en 'La laguna', su ópera prima. La acción vuelve a situarse en Sants Coloma de Gramenet, donde vive la autora: en plena fiesta mayor, es hallado el cuerpo de un hombre esposado a la bañera y con una bolsa en la cabeza. Parece un crimen aislado, pero está muy enraizado en el pasado.

Despres de l’eclipsi

Jordi Serra Mayoral

Dolmen Naveta

17,90 €

"El prostíbulo Eclipse, junto a la C-31 en Mont-ras, ya es historia: su derribo dejará paso a una residencia geriátrica". Esta noticia real, del 23 de enero de 2022, es el punto de partida de la primera novela adulta de Jordi Serra Mayoral, curtido en la enseñanza y la literatura infantil y juvenil. Narra la historia de tres antiguos clientes del burdel que se reencuentran y emprenden un viaje íntimo a través de recuerdos, heridas y secretos.

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Poderosa Medea

Dolors Miquel

Llibres del Segle

19 €

Autora de una veintena de poemarios, Dolors Miquel ha sido reconocida este año con el Premi Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana. Y qué mejor regalo que esta antología con algunas de sus composiciones sobre el deseo amoroso y la sátira, ilustrados además por alumnos de la Escola Massana de arte y diseño, que modifican, amplían o combinan los textos con total libertad.

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