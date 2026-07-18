La 'Odisea', entre el respeto reverencial y la libre transformación

Cuenta la recién estrenada 'Minions & Monsters' que, desde que el mundo es mundo, los Minions se han dedicado a obedecer a los personajes más despiadados y crueles. Entre otros, esos simpáticos seres amarillos que hablan una suerte de neoindoeuropeo que combina el italiano, el rumano, el español, el alemán y el francés, habrían servido al mismísimo Polifemo, el cíclope hijo de Poseidón al que Odiseo (Ulises en su versión latina) burló para escapar de su gruta, después de que el gigante hubiera devorado a varios de sus hombres. Más allá de generar la incómoda sospecha de que los Minions pudieran haber colaborado también con el Tercer Reich, la anécdota pone de manifiesto cómo los poemas homéricos, y muy especialmente la 'Odisea', continúan siendo narraciones vigentes en la sociedad actual, a pesar de que hayan transcurrido miles de años desde su composición.

"Parece un tópico apuntar que la 'Odisea' es una de las primeras obras universales de la humanidad, pero es ahí donde radica su éxito. Se trata de un poema épico sobre un héroe que, tras una cruenta guerra, quiere regresar al hogar con los suyos. Un tema que conecta con cualquier persona, de hoy y de hace 3000 años", comenta Pablo Aparicio. Este historiador del arte, arqueólogo y autor, junto a Néstor F. Marqués, del libro 'De Troya a Roma' (Desperta Ferro, 2026). La historia tras el mito, destaca también cómo la 'Odisea' añade a ese atractivo el hecho de "ser una obra coral transmitida por centenares de aedos de forma oral hasta que, a mediados del siglo VIII a.C., llegó a cristalizar en una versión más o menos estable que atribuimos a Homero. Aun así, la historia no se puso por escrito hasta siglos después, aproximadamente en torno al siglo V a.C., cuando Pisístrato quiso diseñar una versión proateniense del relato. Por tanto, es una historia que, desde un primer momento, pertenecía a mucha gente y que, de algún modo, también sentimos como nuestra".

Una obra colectiva

Esa faceta de la 'Odisea' como creación compartida por los oyentes y rapsodas —los cuales también habrían contribuido a las alteraciones del poema llevados bien por una pulsión creativa, bien por el interés de dar mayor relevancia a los pasajes más populares y descartar los peor recibidos—, explica esa versatilidad de la obra para ser adaptada, modificada o utilizada como referencia en otras creaciones, sean estas 'Minions & Monsters' o la recién estrenada adaptación al cine realizada por Christopher Nolan.

"Cuando Shakespeare escribe 'Romeo y Julieta', en realidad lo que está haciendo es tomar novelas italianas anteriores que, a su vez, estaban tomando su refrendo de obras procedentes del mundo romano, como podían ser Píramo y Tisbe, historia que se incluye en las 'Metamorfosis' de Ovidio, el cual también se está fijando en obras griegas anteriores que, aunque estén perdidas, sabemos que venían del mundo asirio, acadio, hitita… Por eso, aunque siempre hay una evolución en los personajes o en las tramas, todas responden al mismo esquema narrativo y todas contienen acción, amor, traición, pasión… En este sentido, Nolan está haciendo su versión de la 'Odisea', exactamente igual que lo hicieron los autores romanos con obras griegas, o los autores del medievo y los del Renacimiento con obras anteriores. En el fondo, el realizador es un Virgilio de nuestro tiempo que está remasterizando una vez más las obras anteriores», explica el arqueólogo Néstor F. Marqués, que le resta importancia al hecho de que la obra de Nolan sea más o menos fiel a los acontecimientos históricos. «Solo lo criticaría, igual que haría con un novelista, si es él mismo el que asegura que su obra es totalmente fiel al rigor histórico y luego resulta no serlo. Mientras no diga eso, en mi opinión es una obra de ficción más, como sucede con la Eneida, donde Virgilio muestra un Eneas que no se parece demasiado al que aparece en la Ilíada».

Nolan está haciendo su versión de la 'Odisea', exactamente igual que lo hicieron los autores romanos con obras griegas, o los autores del medievo y los del Renacimiento con obras anteriores Pablo Aparicio — Historiador

Uno de los aspectos que potencian esa cercanía y verosimilitud de la 'Odisea' de cara al lector son aquellos elementos históricos o geográficos que, sin abandonar el carácter mítico, anclan la historia a la realidad. "En los poemas de Homero hay descripciones de armamentos, vestimentas, embarcaciones o de lugares que recuerdan sorprendentemente a muchos que conocemos por la ciencia arqueológica. Por eso estamos seguros de que no es fantasía al cien por cien, sino que hay una base real que puede ser rastreada", explica Aparicio que, en su trabajo junto a Néstor F. Marqués, demuestra que tanto la 'Ilíada' como la 'Odisea' se basan en un conflicto real. Concretamente, en "un conjunto de ataques y saqueos por parte de griegos micénicos a la ciudad de Troya o Wilusa, un enclave estratégico prohitita de la costa anatólica. Todo ello ocurrió a finales de la Edad del Bronce, en un momento convulso de conflictos, cambio climático y amplios movimientos migracionales conocido como fenómeno de los Pueblos del Mar".

Además de hacer más atractiva la narración, este tipo de detalles históricos ha sido la base para muchas de esas obras derivadas. El emperador Augusto, sin ir más lejos, consideró que la 'Ilíada' y la 'Odisea', podían ser unos materiales perfectos para dotar a su estirpe de un origen mítico y afianzar su poder, y así se lo hizo saber a Virgilio. "'La Eneida' fue un encargo en plan, 'yo también quiero un mito guapo de mi ciudad y de mi imperio' —comenta Pol Gisé, divulgador y creador de contenido especializado en mitología—. Para ello no es que sea importante, es que es importantísimo el vínculo con la realidad porque es lo que marca la diferencia. No es lo mismo que una ciudad exista o que esté completamente inventada. Es como si tienes un libro de Brandon Sanderson y otra novela fantástica, pero basada en una ciudad que puedas ir a visitarla o que sabes que realmente existió".

Obras derivadas

Lejos de sofocarse, esa tendencia por aprovechar el atractivo del relato para crear nuevas obras ha continuado hasta la actualidad, ayudada por los nuevos medios de comunicación, como el cine, la radio o internet. Ejemplo de ello son las canciones de 'Destripando la historia', el pódcast 'El chisme mitológico' de Pol Gise, la película de Nolan y la avalancha de títulos relacionados con el universo homérico que acaban de desembarcar en las librerías.

Lo llamativo no es tanto la variedad de títulos sobre la Odisea, sino el hecho de que aquello que le llega al lector no es la 'Odisea' en sí misma, sino reelaboraciones de otros autores

A las diferentes traducciones del clásico griego o los libros relacionados con él que siguen vivos en catálogo —como 'Odiseicas. Las mujeres en la Odisea', de Carmen Estrada, o 'Una Odisea. Un padre, un hijo, una epopeya', de Daniel Mendelsohn—, se acaban de sumar numerosas novedades. Entre ellas, una edición ilustrada por Milo Manara en la que el maestro italiano del cómic relata la historia desde el punto de vista de Telémaco, la versión de Stephen Fry de la 'Odisea' que pone fin a su tetralogía sobre los mitos griegos, el ensayo de Alexander Pechmann sobre los viajes marítimos en la literatura, la trilogía 'El ciclo de Troya' de Gustav Schwab cuyo segundo título aborda 'El viaje de Ulises' o incluso un libro de desarrollo personal titulado 'El viaje de Ulises. Sabiduría de la Odisea para aquellos que buscan dominar su destino', que recurre al poema griego para abordar las dificultades de la vida cotidiana.

En todo caso, lo llamativo no es tanto la variedad de títulos sobre la 'Odisea', sino el hecho de que aquello que le llega al lector no es la obra en sí misma, sino reelaboraciones de otros autores que sintetizan el texto original, lo adaptan al lenguaje actual o generan una obra derivada en la que, en ocasiones, la creatividad es más importante que el respeto al texto clásico.

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"Para empezar, por muy respetuosas que sean esas traducciones, hay que tener en cuenta que la mayoría de ediciones de la 'Odisea' disponibles están en prosa, cuando el original es en verso", apunta Pol Gise que, ante ese escenario, se muestra partidario de las adaptaciones. "No me parece mala idea acercar esta obra al lector de 2026 facilitándole su lectura. Una cosa que hacía mucho Homero, si es que existió esa persona, que eso es otro tema, era darle cincuenta nombres a cada personaje. En la 'Ilíada', por ejemplo, Aquiles es el Pelida, el compañero de Patroclo… y o tienes cinco pies de página, o ya en el primer capítulo te puedes perder. Por eso, si tuviera que escoger entre una una traducción o una adaptación, creo que me quedaría con la 'Odisea' de Stephen Fry. Me parece que es una propuesta más fresca para hacer un primer acercamiento. Si te gusta, ya buscarás una traducción fiel y, seguramente, la experiencia será mucho mejor que si empiezas por una traducción directa de la 'Odisea'".