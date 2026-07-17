'El suicida más hermoso del mundo', de José Luis Correa: un 'noir' vital

Comenzar a leer una nueva entrega de la saga del detective Ricardo Blanco es como reencontrarse con un amigo al que se echaba de menos. Del que se añoraban no sólo sus casos de muertes extrañas, sino también sus reflexiones sobre la vida y a esos otros coprotagonistas que lo acompañan en cada novela.

En 'El suicida más hermoso del mundo' (Alba Editorial), José Luis Correa (Las Palmas, 1962) construye una historia que confirma por qué el canario sigue siendo una de las voces más personales de la novela negra española.

Como acostumbra, Correa nos presenta desde la primera página al cadáver alrededor del que girará la trama de esta decimosexta entrega de las andanzas de Ricardo Blanco. Se trata de Adalberto Palenzuela, un exitoso empresario al que las cosas parecen irle bien, por lo que aunque el periódico hable de suicidio hay algo que no cuadra. Además, ¿quién elige un lujoso hotel como escenario de su despedida mientras viste de esmoquin?

Desde este punto de partida, la trama detectivesca se irá entrecruzando con las inquietudes y observaciones personales del autor, que no aterrizan como paracaidistas sino que se enlazan con los hechos que van sucediendo.

La ética, la moral y la filosofía tienen, por ejemplo, un importante peso en una novela en la que conviven con amenazas, intrigas, malos muy malos, enredos y cadáveres.

Para ello, José Luis Correa se vale de personajes secundarios como Marta, la hija de la intuitiva Beatriz, que en los primeros tiempos protagonizara idas y venidas sentimentales con el detective con el que ahora comparte su vida.

El autor canario reconoce que es más conocido por sus novelas negras, pero se reivindica como escritor a secas y explica que este género le da más posibilidades de contar lo que quiere contar.

Entre sus grandes temas destaca la amistad y en esta obra se muestra de forma especial a través del personaje de Inés. Mucho más que la secretaria y ahora socia de la agencia Detectives Blanco y Moyano.

"El miedo en los ojos de mi amiga logró abrirme un cráter en el pecho", reconoce Ricardo tras haberse metido nuevamente en un lodazal por hacer que la verdad salga a la luz y vencer a los malos.

El detective que resolverá el caso del 'suicida más hermoso del mundo' va cumpliendo años como su creador y vive ahora una vida más ordenada que en sus primeras novelas, pero la prudencia no es lo suyo: "Se me puso chulo y le paré las patas; ahora me toca abrigarme por si refresca".

La ironía y la socarronería canarias no dejan de estar presentes en las novelas de Correa, ambientadas una tras otra en su ciudad, Las Palmas, porque apropiarse de una ciudad que no fuera la suya le daría "pudor", admite.

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Y también continúa aquí otra marca inconfundible de este profesor y escritor amante del lenguaje: un lirismo que no choca con la muerte ni con la violencia más salvaje. Al contrario, las novelas negras de José Luis Correa están llenas de color y vida.

'El suicida más hermoso del mundo' Autor: José Luis Correa Editorial: Alba 264 páginas. 18,50 euros

Fuente: La Opinión de Málaga