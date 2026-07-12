RECOMENDACIONES DEL SUPLEMENTO 'ABRIL'
Los libros de la semana: Kate Zambreno, Colette y Grace Metalious
Los críticos del suplemento literario de Prensa Ibérica también recomiendan esta semana la novela 'El camino más largo', de Emily Hall, y el ensayo 'Los hijos de los boomers', de Estefanía Molina, entre otros títulos
María Soto
Heroínas
Kate Zambreno
La uña rota
21 €
Zelda Fitzgerald escribió. Vivienne Eliot escribió. Jane Bowles escribió. Los manuales de literatura solo recuerdan a sus maridos. Kate Zambreno recupera esos nombres y esas voces en 'Heroínas', un libro en el que la escritora estadounidense traza una genealogía de mujeres que se expresaron, crearon y fueron castigadas por ello: la "locura" que les diagnosticaron fue una respuesta lúcida a lo insoportable.
Regreso a Peyton Place
Grace Metalious
Blackie Books
24,90 €
En 1956, 'Peyton Place' convirtió a Grace Metalious en un fenómeno cultural: una novela que desnudó la supuesta respetabilidad de Nueva Inglaterra, revolucionó la industria editorial y encabezó las listas de ventas más de un año. Su secuela, 'Retorno a Peyton Place' (1959), recuperada ahora por Blackie Books en España, retoma la historia con Allison MacKenzie convertida en autora superventas y el pequeño pueblo aún hirviendo de secretos.
El camino más largo
Emily Hall
Malas Tierras
18,50 €
Mientras deambula por una ciudad que conoce al dedillo de camino a una reunión con una galerista, una artista en crisis reflexiona sobre algunas de las cuestiones que llevan semanas rondándole la mente. Pero, cuanto más avanza, menos claras parecen las respuestas. 'El camino más largo' es una novela delicada y absorbente sobre la identidad creativa y la dificultad de encontrar un lugar propio.
Colette
Antoine Compagnon
Acantilado
20 €
Antoine Compagnon desgrana todas las facetas de Colette para celebrar a una pionera de la transgresión y la provocación que hizo soplar en sus novelas un viento de libertad tan insólito entonces como hoy. La autora francesa logró concebir una obra tan subversiva como universal, y por eso leerla hoy es descubrir una voz eternamente moderna que nos invita a abrazar el extravagante siglo XX.
Los hijos de los boomers
Estefanía Molina
Destino
15,90 €
El pacto entre generaciones se ha roto. Así lo entiende la politóloga y periodista catalana Estefanía Molina, que en este breve ensayo analiza cómo el difícil acceso a la vivienda, la precariedad laboral y unas políticas orientadas sobre todo a proteger a los mayores han oscurecido las perspectivas de los más jóvenes. Con datos y reflexión, propone redefinir con valentía el contrato social para recuperar la igualdad de oportunidades.
Les vides
Giorgio Vasari
Proa
85 € (estuche con tres tomos)
Más que una colección de biografías, 'Las vidas' de Giorgio Vasari es el relato fundacional de la historia del arte occidental. Publicada por primera vez en 1550 y ampliada en 1568, esta obra recoge casi 200 semblanzas de artistas italianos -desde Cimabue hasta Miguel Ángel-, combinando anécdotas, crítica y contexto. Ahora aparece por primera vez en catalán traducida por Martí Domínguez Pérez.
La gàbia de les tempestes
Gabriela Richinitti
Les Hores
20,50 €
Un viaje al Brasil de los 90 de la mano de dos jóvenes que entablan amistad en un bus que une Porto Alegre y el interior rural, un vínculo tan intenso como efímero que un suceso violento acaba truncando. Ópera prima de la autora de Río Grande del Sur Gabriela Richinitti, esta historia sobre la memoria, los deseos aplazados y las segundas oportunidades llega ahora en catalán avalada por el Premio Jacarandá.
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