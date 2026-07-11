‘Un poeta’, un filme de la página en blanco

'Un poeta' es una obra maestra del director colombiano Simón Mesa Soto donde el actor Ubeimar Ríos hace una interpretación magistral de un personaje, o sea un poeta, angustiado, frustrado, melancólico, perdedor, triste pero honesto. 'Un poeta' es una película lenta, tremendamente lenta, con silencios, primeros planos solo de miradas, diálogos anodinos pero fundamentales, en resumen, la vida de un creador premiado de joven, pero con un enemigo: él mismo. Ese saboteador que muchos creadores llevan dentro y que acaban por destruirlos. No es un poeta simpático y que sepa comunicar su obra. Es un inventor de versos que vive para dentro, sin importar cómo caer simpático.

No les contaré el argumento. El título de la película lo delata todo. Sí les explicaré que los diferentes personajes de la película suman un elenco de perfiles psicológicos que aúna el mundo cultural de cualquier país. Los listos, los que saben moverse bien entre bambalinas, los que se agitan en el escenario, los espabilados, los mediocres, los pesados y entre todos ellos un poeta alcohólico y fracasado que no entiende cómo siendo el mejor no puede superar la página en blanco.

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La elección de Ubeimar Ríos para el papel es fundamental. Te recuerda al amigo del colegio del que todo el mundo se reía por su alta sensibilidad. Tampoco le acompañaba el físico, aunque escondiera una bondad estruendosa e infinita. Se trata del que lo sabía todo, aunque en el patio se quedará resguardado de todas las miradas para no salir mal parado. El texto final de la película está compuesto por unos acertados versos del poeta que no reproduzco porque les estaría haciendo espóiler, pero les confieso que acabé llorando. Cada palabra en su lugar. Cada idea. Una delicia.