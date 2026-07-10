Librería Artemis, el lugar donde los libros crecen

Del lema 'Leer para crecer', con que se inauguró esta librería hace 23 años, rebosa la idea de que los libros necesitan espacio. En León, en un local amplísimo, Artemis ha sabido construirse con toda una arquitectura hecha de páginas: un lugar donde, efectivamente, los libros tienen sitio para crecer, mezclarse, expandirse.

Entre el pulso del barrio, las terrazas y el movimiento cotidiano de las calles, se ha sostenido esa idea de librería abierta, llena de luz, atenta a los cambios sociales. Los nuevos formatos, la expansión digital y la presión de los grandes canales de distribución marcan un contexto complejo, pero la librería ha mantenido su manera de acompañar.

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En ella conviven novedades y un afortunado fondo, gracias a contar con suficiente espacio para apostar por títutos y recomendar otros que siguen vigentes incluso unos años después de publicarse.