Laia Duran, artista textil: "Aunque no disfruto de los audiolibros, los escucho mientras practico deporte"

¿Qué formato prefiere al leer?

Me gusta leer en papel, pero hace unos años me trasladé de país y valoré lo práctico de leer en digital, hasta que se agota la batería en el momento más interesante. Aunque no disfruto de los audiolibros de la misma manera, también los escucho mientras practico deporte o realizo tareas domésticas. Algunos narradores han conseguido que aborrezca un libro seguramente interesante, y en cambio otros han hecho que lo valore mucho más.

¿Un título especial?

'Ella Minnow Pea', de Mark Dunn. Es lipográmatica, una novela que transcurre en el pueblo natal ficticio del creador del pangrama en inglés "The quick brown fox jumps over the lazy dog" (El rápido zorro marrón salta sobre el perro perezoso). El pueblo tiene un memorial con esta frase escrita en diferentes azulejos. Un día cae uno de los azulejos, se rompe y el gobierno decide que es un mensaje divino y prohíbe el uso de esta letra, bajo penas de expulsión y muerte, y la letra deja de aparecer también en el libro. El problema es que a medida que avanzan las páginas, van cayendo más azulejos, con lo que ya no se pueden usar estas letras para comunicarse y, por tanto, tampoco aparecen en el libro.

Curioso argumento.

La historia roza lo ridículo, pero técnicamente es brillante. Es uno de esos casos en los que el cómo transmite tan bien las emociones como el qué. Aun tratándose de una distopía, lo trata con humor e ironía. No es catastrofista, aunque claramente advierte de los riesgos del totalitarismo, en este caso religioso.

¿Un título no distópico?

'La corresponsal', de Virginia Evans, una relación epistolar. Refleja el cambio de tono empleado según el destinatario y el medio de comunicación, porque no somos los mismos ni empleamos el mismo tono cuando escribimos a nuestro mejor amigo una postal que cuando tenemos que enviar un email de queja.

Le voy a pedir un tercer título.

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