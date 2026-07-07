'Melancolía de los confines. Norte', de Mathias Enard: la salvación

'Melancolía de los confines. Norte', de Mathias Enard (Niort, Francia, 1972) se inscribe entre los libros de los grandes caminantes literarios, cuyo fundador seguramente sea Heródoto. Citemos también a Walser, a Handke, a Magris y a Sebald a modo de ejemplo, pero seguro que cada lector tiene sus genealogías. Mi selección no es azarosa: remite a un tipo de 'literatura del paseante' muy particular, donde la voz del narrador no se limita a constatar lo que ve, sino que mezcla su introspección con conocimientos históricos y citas literarias. Un viaje paralelo en la mente del letraherido.

Aunque el libro se presenta bajo la etiqueta de no ficción, el género del paseante letraherido cuenta con una tradición suficiente para que lo sintamos muy cercano a un género con derecho propio dentro de la novela. Sea como sea, lo importante del viaje son sus particularidades, y el de Enard está circunscrito en el espacio y en el tiempo: a los alrededores de Berlín y a una sola noche. Y quizá más importante que su acotación sea el impulso del viaje: una suerte de largo paseo de consuelo después de visitar a una amiga que ha sufrido un derrame cerebral.

El paseo entero está animado por esa combinación de agradecimiento a la vida y sensación de fragilidad que se apodera de cualquiera de nosotros después de corroborar algo que desde siempre hemos sabido de manera 'teórica': lo fácil que es herir a nuestros seres queridos, lo sencillo que resulta perder lo que amamos.

Erudición

La técnica de Enard consiste en acompañar los paseos con pasajes introspectivos, reflexiones culturales, citas literarias y extensos párrafos de una erudición disparada en varias direcciones: arquitectura, historia, gastronomía, botánica… El resultado son páginas que se exponen como zurcidos de materiales muy diversos y que suscitan en el lector una profundidad alucinada: como si cada edificio y cada esquina, cada árbol y cada estatua fuesen fronteras como cremalleras que se abriesen hacia el pasado, decenas de pasados, todos valiosos, casi todos perdidos.

Donde más sobresale Enard es en la recreación verbal de la materia palpitante: árboles, comida, hierros, edificios, animales… Un desfile brillante de colores, sabores y texturas

En la enumeración de paseantes me he dejado a mi favorito y al más melancólico de todos, Modiano, resuelto desde el primer libro a elaborar una memoria de nuestras amnesias personales e históricas, privadas y colectivas. Algunas de sus obras (inequívocamente novelas) se aproximan al tono de varios pasajes de 'Melancolía de los confines', pero no de los mejores; porque donde más sobresale Enard es en la recreación verbal de la materia palpitante: árboles, comida, hierros, edificios, animales… Un desfile brillante de colores, sabores y texturas, que se entrevera con los pasajes más grises y melancólicos, tiñendo a este paseo por los nortes del espíritu de matices más sureños.

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Lo mejor con este libro es dejarse arrastrar por el tono y la erudición de su autor, y también por el castellano, preciso y evocador, de su traductor, Robert Juan-Cantavella (también él un soberbio narrador), quien si no me descuento, ha traducido ya siete libros de Enard, en la que constituye una de las asociaciones literarias más fructíferas de nuestra generación. De manera que solo podemos celebrar que, después de este norte, Enard siga viajando por la geografía y las memorias del este, el oeste y el sur.