Mallorca, si puedes resistirla

Robert Graves no encontró en Mallorca un simple lugar de paso, sino un territorio donde construir una vida. Llegó a la isla en 1929 y se instaló en Deià, un pueblo de la sierra de Tramuntana que acabó quedando ligado para siempre a su nombre. Allí levantó Ca n’Alluny, la casa que se convirtió en el centro de su vida mallorquina y en uno de los espacios más reconocibles de su biografía. Y allí fue donde escribió 'Yo, Claudio'. Hoy, Ca n’Alluny, traducido como "la casa lejana", es un museo que se puede, y se debe, visitar, y que supone un auténtico viaje en el tiempo.

Pero su relación con la isla, como la de cualquiera que haya residido en ella, entre los cuales me incluyo, no fue lineal. La Guerra Civil le obligó a marcharse en 1936 y no pudo regresar hasta 1946. Desde entonces, Ca n’Alluny se convirtió en su hogar permanente hasta su muerte en 1985.

Cuando se habla de Graves y Mallorca, no se habla solo de un escritor inglés fascinado por el paisaje mediterráneo, que podría. Se habla de una vida arraigada en un lugar concreto: Deià, la Tramuntana, una casa y una forma de entender la escritura desde cierta distancia del mundo.

Puede ser que la frase que Gertrude Stein le soltó a Graves en una entrevista en 1929 –"Mallorca es el paraíso, si puedes resistirlo"– le dejara huella. La mayor de las Baleares fue para Graves refugio, hogar y territorio literario; un paraíso exigente no por una imagen idealizada de la isla, sino porque allí eligió vivir, escribir, marcharse obligado y volver para quedarse.

Crisol de artistas

Tampoco tenía mal gusto. El paraíso mallorquín de Graves fue, hasta los años 90, un crisol de artistas deseosos de experimentar el Mediterráneo en una de sus esencias más puras que aún hoy mantiene ese aire bohemio, elegantón e intelectual. Está ubicado en el corazón de la sierra de Tramuntana, en una abrupta costa plagada de acantilados que ofrecen unas espectaculares vistas del Mediterráneo.

Tras Graves, serían muchos los pintores, músicos y escritores que también lo elegirían para vivir, ya que, en plena conexión con la naturaleza, es un lugar donde disfrutar de experiencias epicúreas y dejarse llevar por la atmósfera creativa y artística local a la que también lleva años contribuyendo otro de sus huéspedes más ilustres, La Residencia, a Belmond Hotel. Este hotel es mucho más que un alojamiento, es un emblema de Mallorca.

Sus históricos muros de piedra encierran la mayor colección de obras del pintor Joan Miró en un hotel y el piano Steinwey que inauguró el compositor Isaac Albéniz. En 1984 las dos primeras casas señoriales, junto con 12 hectáreas de olivos, fueron transformadas en hotel, convirtiéndose así en el primer alojamiento de este tipo en Mallorca y donde, además, ninguna habitación se parecía a otra. 42 años después, siguen sin parecerse demasiado, aunque los interiores y exteriores del hotel están pensados siguiendo el estilo tradicional mallorquín, con muebles que son, muchos de ellos, antigüedades de la isla.

La Residencia fue también propiedad de Richard Branson, época en la que Lady Di y Pierce Brosnan fueron algunos de sus huéspedes más ilustres. En 2002, Branson se vio obligado a venderla a otro magnate británico, James B. Sherwood, en una operación de la que se ha arrepentido en numerosas ocasiones, pero que acabó saliéndole redonda. Aquí regresa, además, cada verano, nadie sabe si a recargar pilas o a relamerse las heridas, pero todos ven a sir Richard feliz. El penúltimo capítulo de la historia de la Residencia fue cuando el propio B. Sherwood la incorporó a Belmond, líder visionario en el turismo de lujo. A pesar de todo, el paraíso mallorquín del escritor Robert Graves lo es hoy también de todos nosotros.