LAS RECOMENDACIONES DE ABRIL
Los libros de la semana: Michele Ruol, Annie Ernaux y Alessandro Piperno
Los críticos del suplemento literario de Prensa Ibérica también recomiendan esta semana la nueva novela de Santi Fernández Patón, 'Última escala', y 'Un matrimonio en alta mar', la fascinante historia real del naufragio de un matrimonio en el Pacífico, entre otros títulos
María Soto
Inventario de lo que queda cuando el bosque arde
Michele Ruol
Siruela
21,95 €
A través del inventario que queda tras la muerte de los dos hijos de un matrimonio, Michele Ruol construye en su primera novela una narración sobre la culpa y el perdón, el duelo y la pérdida, que se adentra en la intimidad de cada uno de los personajes haciendo cambiar continuamente la idea que nos hemos formado de ellos, quizás también la que tenemos de nosotros mismos.
Escribir la intimidad
Annie Ernaux y Rose-Marie Lagrave
Altamarea
17,90 €
'Escribir la intimidad' recoge una conversación inspiradora y llena de complicidad en la que Annie Ernaux y Rose-Marie Lagrave exponen una reflexión común sobre sus obras, su evolución feminista, el concepto de clase social y las transformaciones en Europa desde la segunda mitad del siglo XX. Dos mujeres de la misma generación que se reconocen mutuamente en sus relatos personales.
Aire de familia
Alessandro Piperno
Libros del Asteroide
24,95 €
En 'Aire de familia', Alessandro Piperno sigue los pasos de un catedrático y novelista que atraviesa una profunda crisis vital y profesional. Con ironía e irreverencia, pero también con gran ternura, el autor expone los claroscuros de la mediana edad en esta novela de la que cuesta separarse, que divierte tanto como conmueve y lo confirma como uno de los más brillantes novelistas italianos del siglo XXI.
Un matrimonio en alta mar
Sophie Elmhirst
Salamandra
21 €
Cansados de su vida en un pueblo inglés, Maurice y Maralyn venden su casa, construyen un barco y abandonan Inglaterra. Durante casi un año sus sueños se hacen realidad, hasta que un día, en plena inmensidad del Pacífico, un cachalote embiste el velero y rompe el casco en dos. Este libro cuenta aquella historia real, un relato sobre la supervivencia y una relación sometida a condiciones extremas.
Última escala
Santi Fernández Patón
Editorial Carpe Noctem
22,50 €
En el verano de 2020, en una rotonda fronteriza de Hendaya, un hombre contempla cómo Miriam, su pareja durante los últimos seis años, sube a un autobús y desaparece rumbo a otra vida. Ese instante marca el comienzo de 'Última escala', la nueva novela de Santi Fernández Patón, una narración generacional sobre las rupturas que transforman y las ficciones con las que tratamos de comprendernos.
Mira la mar, Marcel·la!
J. V. Foix
Publicacions de l’Abadia de Montserrat
24 €
Quizá porque veraneaba en una casita de pescadores que compró a finales de los 40 en El Port de la Selva (Girona), el mar es un protagonista más en las composiciones del poeta catalán J. V. Foix, como demuestra esta selección de textos a cargo de Lluís Quintana y Montse Ginesta. Con ilustraciones de pintura sobre madera, esta pequeña obra de arte también incluye un desplegable con fotos del autor.
Aerodinàmiques
Gerard Torra i Llibre
Godall Edicions
17 €
Debut del joven autor barcelonés Gerard Torra i Llibre, esta recopilación de 15 relatos breves explora la fragilidad humana a través de personajes marcados por la pérdida, la nostalgia y la búsqueda de sentido. Frente al vacío y el dolor, estos cuentos sugieren que seguir adelante y desprenderse del sufrimiento puede ser el mejor camino para alcanzar la felicidad en un mundo siempre hostil y totalmente deshumanizado.
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