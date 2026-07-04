Con el Tour, inspiradora literatura ciclista

Lleva días Barcelona pintada de color amarillo de Tour. Es la tonalidad del líder, del que va primero, seguido de aquellos que tienen tanto mérito como el primero. Es amarillo canario, y si tiene esa tonalidad es porque era el color del papel del diario 'L’Auto', patrocinador en 1919.

El ciclismo es un deporte de concentración, sufrimiento y límites. Es el secreto: alejar el límite hasta la extenuación. Pocos temas son tan literarios. Precisa de soledad. Mucha. De sensaciones propias que van acompañadas del ritmo de la respiración. Lo marca todo.

Aquí les debo recomendar el maravilloso y preciso libro de Javier García Sánchez. Escritor casi desaparecido, encerrado en su mundo desde hace muchos años, tiene un novelón ciclista: 'El Alpe d’Huez'. La historia es sobrecogedora y llena de sudor. Un hombre cántabro de 36 años se obstina, durante un Tour de Francia, en llegar a coronar el famosísimo Alpe d’Huez con escapada incluida. Será la marca final de su carrera.

El escritor explicó en más de una ocasión que se inspiró en Perico Delgado, pero también en su propia vida. Pero eso es interpretación de cada lector. La historia es minuciosa. Solamente seis horas de una vida concentrada en el esfuerzo sobrehumano de un pedaleo. Mucha psicología, instrucciones sobre la técnica que se precisa para ascender a un puerto de esta altura y también cuestiones sobre el dopaje.

Seis horas de ascensión a 1.845 metros de altitud, durante un recorrido de 13,8 kilómetros y desniveles medios de 8,1%, aunque el máximo llega a 14%. ¿Se imaginan? Una persona normal ante ese porcentaje se queda clavada. No está de más que la lectura de este libro esté acompañada de una gran botella de agua fresca. Pura literatura de la resistencia acorde con el paso del Tour por tierras catalanas.