Nina Lykke, la forense de la condición humana

Durante décadas se ha considerado que el Estado del bienestar de los países escandinavos es el que más se acerca a la perfección. Allí, al menos desde fuera, sus ciudadanos están protegidos gracias al buen funcionamiento de los servicios públicos que cubren las necesidades básicas para llevar una existencia aceptable. Sin embargo, toda moneda tiene dos caras y la escritora noruega Nina Lykke es especialista en mostrar que los humanos no están exentos del malestar emocional pese a que no tengan preocupaciones de cariz económico. O no demasiadas en comparación con otros lugares del mundo occidental como España mismamente.

Gatopardo ha traído a las librerías españolas cuatro de sus novelas: 'Estado del malestar' (2020), 'No y mil veces no' (2021), 'No hemos venido a divertirnos' (2024) y '¿Dónde están los adultos?' (2026), todas ellas traducidas por Ana Flecha Marco. Aunque en cada título cambian los personajes, las situaciones y los conflictos, sus tramas siempre giran en torno a las relaciones personales. En el volumen que se acaba de publicar, '¿Dónde están los adultos?', dirige su mirada hacia los vínculos entre padres e hijos y disecciona cómo ha cambiado la crianza desde que la protagonista, una mujer que se acerca a la edad de jubilación, era niña hasta ahora.

Interrogante

"Todos mis libros comienzan con una especie de interrogante: ¿por qué las cosas son como son?, ¿por qué hacemos lo que hacemos?, ¿y qué hay más allá de todo esto?, ¿qué significa ser humano?", explica Lykke. Antes de comenzar este trabajo, había escuchado en numerosas ocasiones que los niños siempre tienen la razón, como los clientes en la hostelería. Esa afirmación se daba sobre todo cuando los hijos decidían separarse de sus padres y cortar el contacto una vez pasada la adolescencia. Y muchas veces no había un motivo evidente que explicase esa especie de divorcio de la familia nuclear.

"Los niños no necesitan que sus padres sean sus amigos geniales"

Para ella, la autoridad parece haber cambiado de sentido y ahora son los niños los que marcan las normas. No duda de que este sea el resultado de un cúmulo de buenas intenciones: "Todos queremos sentirnos bien en el momento y también lo mejor para nuestros hijos", comenta, pero considera que rara vez esos dos deseos se pueden cumplir a la vez. "Los niños no necesitan que sus padres sean sus amigos geniales, necesitan adultos que no teman ser rechazados o vistos como viejos y autoritarios. El problema es que ya no está de moda crecer para ser un adulto, en el significado original de la palabra".

Lykke afirma que su escritura no tiene ningún propósito político; su único objetivo es retratar la condición humana. Y una de las conclusiones a las que se llega con la lectura de la novela es que cada persona está tan ensimismada en sí misma que permanece ciega a sus propios patrones de comportamiento. "Vernos a nosotros mismos desde fuera es casi imposible. Pero eso no significa que no debamos intentarlo, y escribir un diario es muy útil".

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