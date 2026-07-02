Ágata Martínez, consultora de cosmética: "i no me atrapa un libro, lo dejo, pero no me olvido de él, quizá no es su momento"

¿Algún libro ha significado algo especial en su vida?

'Más allá del arcoíris', de Paula Castiglioni. Había perdido a Lucas, mi perro, que era parte de mi familia. Tuve la sensación de que todas las emociones que estaba viviendo eran normales y puso palabras a sentimientos que yo misma tenía dificultad para expresar. A veces, cuando pierdes a alguien tan importante, puedes sentirte incomprendida porque no todo el mundo entiende el vínculo que se crea con un animal. No diría que me ayudó a olvidar ni a superar la pérdida, porque creo que el amor sigue ahí. Lo que hizo fue acompañarme en el proceso y recordarme que el duelo es una forma de amor.

¿Quién la introdujo en la lectura?

Mi madre, que de pequeña me compraba libros de fábulas, como las de Esopo y Samaniego. Gracias a esas historias descubrí dos de mis grandes pasiones: la lectura y los animales. Desde entonces, los libros han formado parte de mi vida y siguen siendo una de mis mejores compañías.

Cuando un libro la atrapa…

A veces empiezo a leer pensando que serán unos minutos y pasa más tiempo del que tenía previsto. Es una sensación que me gusta porque significa que la lectura ha conseguido captar mi atención. Si no me atrapa lo dejo, pero no me olvido de él, quizá no es su momento. Me he dado cuenta de que los libros llegan a nuestra vida en situaciones diferentes y no todos nos dicen lo mismo. Por eso, cuando dejo un libro, no lo descarto, quién sabe si en otro momento conectará conmigo de una forma distinta.

¿Me da algunos títulos?

'La casa de los espíritus', de Isabel Allende. Me gusta porque habla de la vida con todo lo que eso implica. Hay amor, hay dolor, hay rabia y también perdón. Quizá por eso vuelvo a él una y otra vez, porque siempre encuentro algo diferente y me hace reflexionar sobre cosas nuevas.

¿Una lectura impactante?

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'Beatriz y los cuerpos celestes', de Lucía Etxebarría. Era distinto a todo lo que había leído, me hizo sentir cosas que otros no me habían hecho sentir. Habla de relaciones y de la búsqueda de uno mismo. No es un libro para todo el mundo, pero a mí me llegó en el momento adecuado.