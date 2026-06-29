'Un metro cuadrado', de Llucia Ramis: derrota habitacional, derrota existencial

Tras ocho años de silencio literario, la periodista y escritora Llucia Ramis (Palma, 1977) vuelve con un libro tan contundente como necesario: 'Un metro cuadrado', cuarto Premio de No ficción de Libros del Asteroide. Necesario porque aborda el problema principal de los habitantes de Barcelona (y de tantas otras ciudades), que sufren la gentrificación en tiempos de capitalismo feroz. Contundente porque proporciona datos concretos, estudios y análisis de diversos especialistas, y, lo mejor de todo, se ofrece como testigo principal de esta transformación urbana que ha empujado a varias generaciones de la derrota habitacional a la derrota existencial.

En efecto, se inspira en su experiencia como barcelonesa de adopción para narrar su trayectoria por los diferentes pisos donde ha vivido desde que se instaló en Sarrià cuando empezaba a estudiar Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en 1995. Así, a partir de sus memorias de inquilina, repasa la historia reciente de la capital catalana, poniendo el foco en el ataque cada vez más flagrante al derecho constitucional de acceso a la vivienda.

Desde el proyecto social de Ildefons Cerdà, desvirtuado por un alcalde avaricioso, hasta la transformación de la geografía urbana por culpa de la plaga del turismo descontrolado, todo ello fomentado por unas políticas de orientación capitalista -como el nefasto decreto de Miguel Boyer, que, paradójicamente, era socialista-, se ha llegado a una situación insostenible en la cual las propiedades están en manos de unos pocos, cada vez más ricos, mientras que la mayoría de los barceloneses solo puede aspirar a la angustiante inseguridad de un alquiler.

Ramis señala las contradicciones abrumadoras de las políticas gubernamentales al respecto: mientras los beneficios empresariales alcanzan máximos históricos año tras año y los bancos -cuyo rescate tras la crisis les resultó gratis- obtienen beneficios récord, millones de personas se ven condenadas a la precariedad habitacional, puesto que la vivienda se ha convertido en la inversión estrella por su alta rentabilidad. El precio de la vivienda anunciado en España en 2025 -reporta la periodista- ha subido casi cuatro veces más que los salarios desde 2016. Y esta es una de las tantas estadísticas recogidas en el libro que dan escalofríos.

Entre la crónica y el ensayo

Este deambular de piso en piso -10 en 30 años-, de barrio en barrio -incluyendo alguno de París y de Buenos Aires-, transita entre la crónica y el ensayo. Más que adoptar un tono dramático o airado -aunque nos explica que se movilizó con los indignados de Stéphane Hessel-, Ramis retrata con resignación el desencanto de una generación que ha visto cómo la provisionalidad bohemia de los 20 años se convertía en una realidad para toda la vida. Bueno, para toda la vida no, puesto que finalmente consigue contratar una hipoteca y convertirse en propietaria, aunque sea de un piso que no llega a los 50 metros cuadrados.

Ramis salpimienta su recorrido con anécdotas de su vida amorosa, pero las justas y necesarias para dar un rostro cien por cien humano

Siguiendo el deambular inmobiliario de Ramis asistimos a la materialización del dicho "hostes vingueren que de casa ens tragueren", es decir, a una desposesión total, primero de su isla natal, Mallorca, "colonizada" por los alemanes, y luego de Barcelona, en manos de los fondos de inversión mayoritariamente de origen extranjero (sin olvidar las perversas visas de oro para inversores extranjeros). En este sentido, 'Un metro cuadrado' enlaza con la nostalgia de 'Les possessions', con la que ganó el tercer Premi Anagrama de Novel·la en 2018. El recuerdo de la venta de la casa familiar, Can Garruví, sigue escociendo y más aún porque hoy, convertida en Casa Mariposa, se ofrece como destino ideal para un retiro de yoga... Eso sí, todo anunciado en inglés. "Los mallorquines presencian la agonía del paisaje, la lengua y la cultura como quien ve desaparecer una madre senil que ya no les reconoce y con quien no pueden comunicarse", escribe Ramis con estupor.

Identificamos el estilo periodístico, límpido y eficaz de la escritora de Palma que, en la edición de Anagrama, conserva su hablar mallorquín, que da un toque salado al relato. Tras esta prosa directa se puede oír la voz risueña de Ramis, que salpimienta su recorrido con anécdotas de su vida amorosa, pero las justas y necesarias para dar un rostro cien por cien humano a unas generaciones que han visto cómo se empobrecían respecto a sus padres, y cómo la promesa del progreso mediante la educación se había convertido en una farsa. De paso, también constata el declive del periodismo, una carrera que claramente ha perdido prestigio tras la llegada de la era digital, precarización que ha afectado también a otros oficios.

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Para terminar, la autora desarrolla de manera fragmentaria una poética del habitar, una reflexión sobre la necesidad de tener un hogar y la relación casi mágica que establecemos con nuestra "casa". En este sentido, sigue la estela de escritores como Daniel Cid, autor de 'La casa dispersa' (Empúries) y del ensayo 'La casa dispersa. Historias marginales del habitar' (Ediciones Asimétricas, 2020).