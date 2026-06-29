‘Donde todo triste ruido hace su habitación’, de José Mármol: una oportunidad única que hay que aprovechar

José Mármol (Santo Domingo, República Dominicana, 1960) es sin duda uno de los poetas en lengua española más importantes de la actualidad y una de las referencias más consolidadas. En nuestro país, han aparecido algunos libros desde que en 2000 Bartleby Editores publicó 'La invención del día'. Después vinieron otros títulos como 'Deus ex machina y otros poemas' (2001), 'Lenguaje del mar' (2012) y 'Yo, la isla dividida' (2019), estos tres últimos en Visor, más los ensayos 'Cansancio del trópico' (2006), 'Posmodernidad, identidad y poder digital' (2019), ambos en Bartleby Editores, e 'Identidad en la modernidad líquida globalizada' (2021, Visor). Ha recibido numerosos galardones, entre los que destacan el Premio de Poesía Pedro Henríquez Ureña 1992, el Premio Casa de América de Poesía Americana 2012 y el Premio Nacional de Literatura 2013.

'Donde todo triste ruido hace su habitación. Poesía (1984-2019)' recoge más de tres décadas de escritura y compila todos los poemarios de nuestro autor: 'El ojo del arúspice' (1984), 'Encuentro con las mismas otredades (1)' (1985), 'Encuentro con las mismas otredades (2)' (1989), 'La invención del día' (1989), 'Lengua de paraíso' (1992), 'Deus ex machina' (1994), 'Criatura del aire' (1999), 'Torrente sanguíneo' (2007), 'Miradas paralelas' (2009), 'Lenguaje del mar' (2012), 'Casa de sombras' (2013), 'A través de mis ojos' (2014) y 'Yo, la isla dividida' (2019). El título de esta colectánea de más de 850 páginas nace del prólogo a la primera parte del 'Quijote', explicando el proceso de génesis de la obra desde la cárcel, "donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación". Por tanto, estos 13 poemarios resumen una vida que, como quería Rubén Darío, "melificó toda acritud el arte".

Pensamiento crítico

Desde muy joven, Mármol se distinguió no solo por su lírica, sino también por el pensamiento crítico que la acompañaba. Ya entonces, abanderó la generación de los 80, estableciendo el marchamo de 'poética del pensar' para definirla, que podría parecer una contradicción en sus términos, ya que tradicionalmente se suele separar la poesía del pensamiento y viceversa, y no por algo Platón expulsó a los poetas de su República, excluyéndolos desde la conciencia de que podían llegar al mismo lugar que los filósofos, pero a través de la poesía.

La poética del pensar se construye desde el lenguaje y tiene mucho que ver con el estructuralismo y las corrientes de pensamiento teóricas del siglo XX, identificándose con una visión translingüística de la poesía. Mármol reivindica la lingüisticidad del poema, que antes es pensamiento y después –solo después– se realiza en el texto. Pero reconoce que "una poética tiene validez en la medida que existen obras concretas que la sustenten", y en ese sentido nadie mejor para apoyar su pensamiento crítico, juez y parte de las últimas décadas de la poesía dominicana, con una trayectoria inigualable.

La introspección sentimental de los poemas de Mármol nos conduce a la mixtificación primigenia de 'mythos' y logos. Su capacidad por abstraer aúna la sensualidad de la mirada y la caricia de la emoción. No en vano al inicio de 'Casa de sombras', nuestro poeta asegura que "escribir sobre el dolor significa, aunque no se haya padecido personalmente, escribir desde el dolor" (675). Y en el poema 'Escritura y lectura', de 'Yo, la isla dividida', su más reciente entrega, nos indica: "En la lenta aparición de las cosas nombradas, / algo trémula allí, entre bosques de ictus arrasados, / en la muda ceremonia de la significación. / Temeroso, escondido a veces de sí mismo, / ahí estaba él, ahí ardía yo" (760).

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El vuelo de la imaginación cobra capital importancia para recorrer el camino del logos al 'pathos': "A su paso, hinchado el mar azul de toda su quietud, / una hermosa muchacha cabalga mis latidos. / A su paso, que no puedo alcanzar, / esa muchacha puso atardeceres en mi sangre" (493, de 'Torrente sanguíneo'). En suma, se trata de una ocasión de oro, una oportunidad única de conseguir el conjunto de la obra del dominicano en un solo volumen, y a ciencia cierta que los lectores lo aprovecharán.