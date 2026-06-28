Los libros de la semana: Luis Chaves, Paloma Bravo y Fran Ruiz

Salvapantallas Luis Chaves Los tres editores 16,90 €

'Salvapantallas' es una novela sin centro que se rebela contra los grandes relatos de las novelas totales. Desde un país minúsculo, Luis Chaves invita a una travesía en la que va dando tumbos: de los escarceos con las drogas a la paternidad; de la inmadurez de la juventud a la literatura como experiencia irrenunciable. Una sucesión de os pequeños mecanismos que ponen en marcha eso que llamamos "vida".

Polis y cacos Paloma Bravo Contraluz 20,95 €

Veintitantos años después de dejar el colegio, Álex, la chica más guapa y la más retorcida de la clase, reaparece con una propuesta absurda e inquietante: reunir a todos sus antiguos compañeros para volver a jugar a polis y cacos. Así comienza la nueva novela de Paloma Bravo, un retrato incómodo de casi todos los que hemos querido escapar de lo que fuimos y de cómo nos miraron en algún momento.

Cuidar crisantemos, leer a Li Bai y tocar la cítara de siete cuerdas al anochecer Fran Ruiz Rosita y Amparo 20,90 €

Cuidar crisantemos, leer a Li Bai y tocar la cítara de siete cuerdas al anochecer. ¿Es posible ensayar una vida al margen de la hiperactividad contemporánea? Fran Ruiz construye el relato de un sujeto a la deriva que podríamos ser cualquiera. Alguien suspendido entre la evasión y el exceso de conciencia que deambula tratando de comprender qué lugar ocupa en una sociedad frenética y absurda.

Jóvenes y prometedoras Caroline O’Donoghue Ediciones Urano 16,20 €

Jane tiene 26 años, acaba de quedarse soltera y ocupa el peldaño más bajo de una carrera de marketing sin muchas expectativas. Además, trabaja como consejera sentimental online, pero el día de su cumpleaños algo cambia. Caroline O’Donoghue, autora de 'El factor Rachel', nos trae una historia gótica sobre el sexo, el poder, el trabajo y lo que significa ser una mujer joven en un mundo de hombres.

La ciudad de la impermanencia Sophie Mackintosh Letras de plata 18 €

'La ciudad de la impermanencia' es la historia de una aventura. Clara y Francis están enamorados, pero nadie lo sabe. Llevan meses escaqueándose de sus respectivas vidas y compartiendo tardes robadas en habitaciones de hotel, pero el tiempo que pasan juntos es tan dolorosamente cautivador como breve. Hasta que un día se despiertan en una habitación que ninguno de los dos reconoce.

La mala vida Adrià Espí Sembra 12 €

El guionista, escritor y director Adrià Espí, ganador de un Premio Ondas, regresa a Tort –curioso pueblo ficticio en el que ya ambientó su anterior libro, 'La buena vida', y su serie de televisión 'El mort viu'– con este conjunto de relatos donde lo cotidiano y lo fantástico se confunden. Con humor negro y una mirada tan ácida como tierna, el autor convierte lo anómalo o extraordinario en una forma de entender la vida.

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El camí de tornada Josep Saurí Onix 17 €

Toda crisis deja historias detrás, y el covid no fue una excepción. Tras perder a Irene durante aquellos meses inciertos, Esteve queda atrapado en un duelo que parece imposible de superar, hasta que un hecho inesperado lo lleva a viajar entre tiempos y ciudades: de la Barcelona canalla de los 80 al París actual. Así descubre que la memoria sirve para regresar a lo perdido, pero también para habitar el presente.