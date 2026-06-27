El proyecto intelectual de la FeLiX

Poner un número a cuántas ferias del libro se celebran en España es difícil. Los datos deberían estar accesibles en la web del Ministerio de Cultura, pero es imposible acceder. La IA nos dice, según el año que introduzcamos, que son unas 100 o 200 ferias. Así va la IA. En todo caso, como observarán los lectores, existen muchas más de las que pensamos y lo interesante del tema es que todas funcionan muy bien. Éxito de visitantes y de ventas.

Pero ¿qué es una feria del libro y cuáles son sus objetivos? Menos LIBER, que es un evento para profesionales, el resto son acontecimientos que reúnen a librerías, escritores, editores y lectores para intercambiar productos creativos. Así, la presencia de autores en estas reuniones está supeditada a que los escritores tengan libro de promoción, a no ser que ya sean de la zona. Eso significa que las ferias quedan como grandes acciones de comunicación. Relación entre creador y lector, a través de las librerías.

La semana pasada la Feria del Libro de Gijón (FeLiX) invitó al videopódcast 'Libros y Cosas' de Prensa Ibérica a grabar dos de sus episodios. Allí descubrimos otra forma de impulsar una acción de este tipo que es comisariando su contenido invitando no solo a escritores con novedad en el mercado, sino por temática. Es la idea que tenía en la cabeza desde el año de la pandemia, así quedará en nuestras mentes el 2020, Jaime Priede, director de la FeLiX.

Este 2026 las propuestas se acercaban al fútbol, coincidiendo con el Mundial, la salud mental, tema de absoluta actualidad, y la geopolítica, con dos ejes, la relación incómoda con el país vecino, Marruecos, y la Antártida, como espacio estratégico, entre otros temas. Construir una feria del libro así, a partir de los temas y no solo de las novedades literarias, es la forma de presentar no un evento, sino también un proyecto intelectual.