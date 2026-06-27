Claramore, la historiadora del arte que piensa en gay

Si lo LGTBIQ+ te parece una moda, es porque no sabes suficiente. Es la tesis de la historiadora del arte Clara González Freyre de Andrade –Claramore, para sus 225.000 amigos en Instagram– en su libro 'Nos recordarán'. De una tumba del Antiguo Egipto con un mural donde dos hombres se abrazaban hace más de 4.000 años, a las prostitutas de 'En la cama: el beso' de Henri de Toulouse-Lautrec, que hartas de tanto varón acabaron por descubrir el amor entre ellas.

"Las identidades y los deseos que reivindicamos bajo etiquetas modernas hunden sus raíces en tiempos remotos", escribe la autora, que a sus 31 años ya lo ha entendido. Si Elliot Page (antes Ellen) causó furor en la Met Gala de 2021 con una rosa verde en la solapa en su primera alfombra roja tras reivindicarse como hombre trans, para furor el que sufrió Oscar Wilde, el primero en ponerse un clavel verde como símbolo LGTBIQ+. Suma y sigue en un libro con el subtítulo 'El arte no es tan hetero como parece'.

Claramore quiso estudiar Periodismo pero se le pasó el plazo de la prematrícula y acabó en Historia del Arte, "su serendipia", cuenta a las puertas de un nuevo día del Orgullo, que se conmemora mañana. Se le nota en su afán divulgador, que también muestra en 'Un Van Gogh en el salón', su anterior libro, y en sus vídeos de Instagram, con títulos como '¿Flor o c**o?', sobre la lectura más obvia de las sugerentes flores abiertas que pintaba Georgia O’Keeffe. "Me sorprende porque al principio pensé que me meterían más caña y tuve muy buena acogida desde ámbitos académicos", apunta sobre su estilo "riguroso con lenguaje accesible".

En 'Nos recordarán' cuenta que volvió a casa llorando la primera vez que besó a una chica: "No quería tener una vida difícil y estaba en fase de negación". Los adolescentes homosexuales de hoy "tienen más referentes", cree. Lo que más le ha costado documentar de su recorrido por la historia del arte bajo un prisma LGTBIQ+ ha sido la parte femenina. Artistas como Louise Catherine Breslau, que vivió durante 40 años con su pareja, Madeleine Zillhardt, a quien retrató hasta la saciedad, y aun así pasaron a la historia del arte como "amigas". "Directamente las mujeres sáficas eran ignoradas, no se pensaba que pudieran tener deseo más allá de satisfacer a un hombre", resume. Además sus relaciones siempre han atraído a los hombres, de Gustave Courbet a 'La vida de Adèle'. La verosimilitud se sacrificaba en aras del morbo.

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'Nos recordarán' está dedicado a Sara –"ni prohibiéndonos en cada rincón del planeta dejaría de elegirte"– y es un libro bello en muchos sentidos. Se estructura en capítulos de los colores de la bandera del orgullo: rojo (vida), naranja (salud), amarillo (orgullo), verde (naturaleza), azul (armonía) y morado (espiritualidad) sirven de hilo conductor, con 'bonus tracks' dedicados a otras cuestiones como la raza (marrón) y el sida (negro). Natural de Benidorm, Claramore no solo ha abrazado su sexualidad: ha pasado de renegar del turismo de "sol y playa" a echarlo de menos cuando el cielo se encapota en Madrid, donde reside.