Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto VenezuelaBarçaMapa terremoto VenezuelaDoblete sísmicoIncendioZapateroCatalunyaCalorFira BarcelonaK-popAmazon Prime Day
instagramlinkedin

LIBRERÍAS

Antigüedades Miqueleiz, bibliofilia y curiosidad

Fundado en 1944 en Pamplona como negocio familiar ligado a las antigüedades, ha ido ampliando su territorio entre libros muy particulares, grabados y piezas dignas de museo

Interior de Antigüedades Miqueleiz, en Pamplona.

Interior de Antigüedades Miqueleiz, en Pamplona. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carmela García Prieto

Carmela García Prieto

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En Pamplona, Antigüedades Miqueleiz lleva décadas reuniendo libros de todo tipo, arte y objetos de otras épocas. Fundado en 1944 como negocio familiar ligado a las antigüedades, ha ido ampliando su territorio entre libros muy particulares, grabados y piezas dignas de museo.

De madera oscura, las estanterías altas organizan un conjunto en el que se nota la acumulación trabajada del tiempo. Recorriéndolas, se sienten la bibliofilia y la curiosidad. Los objetos y los libros llegan con una vida previa para satisfacer a los coleccionistas que acuden a sorprenderse de vez en cuando, o que encuentran en la web directamente lo que andaban buscando.

Noticias relacionadas

Y es que son las compras y las selecciones de increíbles bibliotecas personales, así como los hallazgos de su dueño, lo que hacen que Miqueleiz mantenga un diálogo constante y cuidado con la memoria material.

Antigüedades Miqueleiz

Calle Roncesvalles, 11

31002

Pamplona

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL