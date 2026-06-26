Antigüedades Miqueleiz, bibliofilia y curiosidad

En Pamplona, Antigüedades Miqueleiz lleva décadas reuniendo libros de todo tipo, arte y objetos de otras épocas. Fundado en 1944 como negocio familiar ligado a las antigüedades, ha ido ampliando su territorio entre libros muy particulares, grabados y piezas dignas de museo.

De madera oscura, las estanterías altas organizan un conjunto en el que se nota la acumulación trabajada del tiempo. Recorriéndolas, se sienten la bibliofilia y la curiosidad. Los objetos y los libros llegan con una vida previa para satisfacer a los coleccionistas que acuden a sorprenderse de vez en cuando, o que encuentran en la web directamente lo que andaban buscando.

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Y es que son las compras y las selecciones de increíbles bibliotecas personales, así como los hallazgos de su dueño, lo que hacen que Miqueleiz mantenga un diálogo constante y cuidado con la memoria material.