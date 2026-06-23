'Personaje secundario', de Sofía Balbuena: el torniquete de la existencia

Lorenza, la protagonista de 'Tsunami', el tercer cuento de 'Personaje secundario', de Sofía Balbuena (Salto, Argentina, 1984), piensa "en las posibilidades de los vínculos. En lo poquito que hay en la plenitud. En que en el centro de las cosas hay un vacío y que dentro del vacío hay otra cosa". El vacío que intuye Lorenza es el vacío que experimentan las protagonistas de los otros cuatro cuentos que componen el primer libro de ficción de la escritora argentina, con el que ha sido galardonada con el Premio Ribera del Duero 2026.

Balbuena abandona así momentáneamente la no ficción y el ensayo para inventar vidas muy reales –ya lo decía Marcel Proust, la vida "por fin descubierta y aclarada" es la literatura–, de mujeres anónimas, alejadas de toda particular singularidad. Porque sus protagonistas son mujeres que, desde geografías muy distintas y alejadas –EEUU, Argentina, España– tienen vidas a las que se enfrentan lo mejor que pueden, errando en su doble acepción de la palabra: vagando en un intento de aferrarse a algo y equivocándose, haciéndose daño y haciendo daño. Y Lorenza ejemplifica ese daño que nos infligimos e infligimos, la mayoría de las veces sin ser plenamente conscientes de ello.

No se trata de inercia, aunque quizás haya algo de ello en la vida de todas nosotras, sino de un intento constante de sobrellevar una tensión que no termina nunca de explotar, de sobrellevar frustraciones, pesares, angustias, insatisfacciones, rabias y deseos que no explotan, sino que permanecen.

Amistad y empatía

"Hoy no quiero pensar en cosas tristes", dice uno de los personajes de 'Felicidades', relato dialogado en torno a la amistad y sus dificultades, muchas de ellas resultado de una incapacidad de empatizar con el otro. "Estoy hecha mierda, amiga, pero nada, no queda otra. Imaginate que la hora, hora y algo que tuve libre el fin de semana, me la pasé ahí en casa de Sofía comiendo sanguchitos de miga", se queja otro personaje, porque, en realidad, a veces, lo único que se desea es esto, no pensar en cosas tristes, aunque, al mismo tiempo, se anhela para sí misma ese sentimiento de empatía que no se es capaz de ofrecer.

En los relatos de Balbuena no hay triunfalismo; no busca un final exitoso para sus protagonistas, pues sería impostado, porque sabe bien que en la vida no solo hay pocos triunfalismos, sino que hay muchas contradicciones. Y es ahí donde se inscribe la autora, cuyos relatos tienen la potencia del haikú, es decir, la capacidad de detenerse en el momento de tensión y de contradicción, momento atrapado entre instantes de dolor y de placer.

Los relatos de Balbuena tienen la potencia del haikú, es decir, la capacidad de detenerse en el momento de tensión y de contradicción

Como el péndulo de Arthur Schopenhauer, la escritura de Balbuena encarna este instante detenido entre constantes oscilaciones: pasa del humor a la angustia, de la ironía a la apesadumbrada constatación de lo que hay. Balbuena es literal, su escritura nombra, no apela. Su escritura no es metáfora de algo, su escritura es, como lo son sus personajes que, atrapados en medio del péndulo, tienen momentos de lucidez en los que, como Lorenza, entienden, entre el temor y la decepción, no ser «más que un personaje secundario, un decorado, alguien que pronto sería olvidado por todas en la ciudad».

Sin embargo, ese momento de lucidez, lejos de provocar un cambio o un punto de inflexión, inscribe a los personajes, ni idealizados ni victimizados por el hecho de ser mujeres, en esa lógica del hacer lo que una puede: no es ni aceptación ni conformismo, es simplemente seguir a pesar de todo, conviviendo no solo con esa sensación de ser un personaje secundario, sino también con ese personaje secundario que no es más que esa voz interior que vive, queramos o no, dentro de nosotras.

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De ahí el título del libro, que apela tanto al lugar que creemos y tememos ocupar como a ese otro yo inconsciente desde el cual nacen los miedos, las inseguridades, las frustraciones, las autocensuras, pero también el egocentrismo y la falta de empatía. En otras palabras, el título alude a ese torniquete en el que estamos: lo que tememos ser, lo que somos y de lo que no podemos huir.