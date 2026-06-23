Un blues por el Jardín del Edén

Algunos padres se lo ponen en bandeja a sus hijos. El de Barry Gifford tenía una licorería que convirtió en garito de apuestas clandestinas en el Chicago de Al Capone con el que, cuentan, se codeaba aquel “dudoso elemento”, como llamaban al padre que dejó al chico huérfano con doce años. El pequeño Barry, que había nacido y vivido su corta vida en hoteles, siguió buscándose la vida; fue albañil, leñador, jugador de beisbol, camionero, repartidor de cebollas, marino mercante y, claro, cantante de rock. Tenía veinte años cuando empezó a publicar poesía en 1967 muy influido por los 'Beats' a los que, como hemos visto, pertenecía por derecho propio. Si hay alguien que conocía desde la cuna el desasosiego, el desapego, la vida errante, los moteles con piscina y a sus habitantes yonquis, ladrones y asesinos, pero también amantes, era él.

Ya había publicado poemarios, cuentos, novelitas y ensayos sobre el blues, por ejemplo, cuando en 1990, David Lynch leyó el manuscrito de lo que sería 'Corazón salvaje', compró los derechos y la adaptación protagonizada por Laura Dern y Nicolas Cage obtuvo la Palma de Oro en Cannes. Sailor y Lula, viajando enamorados en medio de un mundo loco, violento y salvaje era, decía Lynch, “como asomarse al Jardín del Edén antes de que las cosas se torcieran”.

Barry Gifford fue publicado en nuestro país en aquellos años por diferentes editoriales, después llegó el silencio hasta que la editorial Dirty Works lo rescató en 2025 con un plan para reeditar la saga de Sailor y Lula que culmina este mes de junio con las inéditas 'La imaginación del corazón' y la octava y última, 'La senda del jaguar' en la que el narrador es el hijo de la icónica pareja, un volumen cargado de sorpresas para los lectores fieles de Gifford y, por supuesto, de la música que empapa cada página del escritor.

En el primer párrafo de 'Corazón salvaje', Lula y su amiga Beany toman copas y escuchan a los Bleach Boys, una banda de hombres blancos que tocan blues como el 'Dust my broom' de Elmore James y el 'Me and the devil' de Robert Johnson. Lula no soporta cómo cantan y es fácil apreciar que el escritor está ironizando sobre apropiación tan vulgar de esos temas por parte los músicos blancos, como harían ZZ Top o los Rolling Stones.

Algunos han descrito a Gifford como el hermano undeground y divertido de John Updike, con cuyos libros podemos trazar una radiografía de la verdadera y profunda Estados Unidos y, sin duda, eso es algo que también se podría decir de la música del país de la que da detalle en cada página. Desde el blues, por supuesto, pero también el country más puro (y bastante insoportable) de Pee Wee King.

Uno de los últimos trabajos de Barry Gifford ha sido un poemario dedicado al músico Chet Baker publicado en Estados Unidos como 'How Chet Baker Died' en el que los críticos creen que recupera el espíritu de William Carlos Williams. Gifford escribe que está perdiendo el tiempo otra vez, escribiendo poemas para hacerse compañía. Y aunque sí, el hilo conductor es el trágico trompetista, es solo una excusa para hacer un peligroso ejercicio de memoria porque como escribe Gifford, los escritores quieren hacer que los recuerdos encajen, que tengan sentido, por eso, asegura el escritor, prefiere la música a los poemas, “las palabras no viven de la misma forma que la música, así que escuchad”.