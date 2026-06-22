Bart Sanz, miembro del grupo Dorian: "Leer lo asocio a algo íntimo y que me hace sentir libre, con nueva energía"

¿Fue un lector infantil?

A los diez años creé un club de lectura con mis amigos de L’Hospitalet. Yo mismo hice las tarjetas de socio con una máquina de escribir. A la primera reunión no asistió nadie. Me jodió, pero lo superé y años más tarde montamos una banda de punk. Tuve un gran hábito de lectura en mi adolescencia que me servía, junto con la música, para desarrollar una manera personal de entender la vida. Leer lo asocio a algo íntimo y que me hace sentir libre, con nueva energía mental y emocional.

Vamos a sus títulos ya adultos.

'Relatos para piano', de Felisberto Hernández. Es un autor único, aunque su profesión realmente era la de pianista y no acabó de salir del 'underground' literario. Tuvo mucha influencia en los autores de la generación del 'boom'. Sentía devoción por Cortázar. Lo fascinante de su humor solemne es que te pone un espejo delante y hace que te identifiques de inmediato con esas torpezas ridículas que todos guardamos en nuestra más estricta intimidad. El relato 'Las hortensias' es una maravilla, una mezcla perturbadora de surrealismo, erotismo, fetichismo y obsesión.

¿Y libros con personajes reconocibles?

'Se está haciendo tarde', de José Agustín. La historia transcurre en el Acapulco denso y nada glamuroso de los años setenta. Drogas, sexo deshumanizado, personajes que ya empiezan a sentirse acorralados por el paso del tiempo. La necesidad de trascender, el exceso de dopamina mala para tapar el vacío existencial y maquillar la decadencia, son conceptos que me resultan familiares y en este momento más que inquietarme me hacen permanecer alerta y conectado. También me gusta el 'thriller'. Por ejemplo, 'La forma de las ruinas', de Juan Gabriel Vásquez.

De alguna manera, conecta el asesinato de John F. Kennedy con el de Jorge Eliécer Gaitán en Colombia.

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No lo había pensado. Es cierto, hay similitudes. Un magnicidio que cambió la historia de un país. Un presunto autor material que fue eliminado antes de que pudiera ser interrogado, una versión oficial que no convence a nadie y la sombra de la CIA asomando en los dos casos. Es interesante porque entiendes cosas de la historia reciente de Colombia y conectas con otras con buena literatura.