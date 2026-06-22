Anna R. Alós: "Alguna vez se me insinuaron pero ahora, a los 70 años, follo de memoria"

La periodista y escritora Anna R. Alós publica 'Lo que nunca conté', una crónica de crónicas, como ella misma lo define. Alós —colaboradora de El Periódico y del Diari de Girona— saca a la luz historias y anécdotas que ha vivido a lo largo de cuarenta años de periodismo y veintidós de crónica social.

¿Se decantó por la crónica social para poder comer y beber?

En absoluto. Mi madre siempre me decía que a las fiestas hay que ir comido, bebido... y más cosas. Yo nunca he comido ni bebido en las fiestas. Primero hacía el trabajo, porque la crónica social se hace en la puerta. Y después, cuando ya tenía la faena hecha, entraba y me tomaba una copa.

¿Solo una?

Sí, no soy de beber mucho, porque entonces voy de lado y digo tonterías y... mejor que no.

Mi madre siempre me decía que a las fiestas hay que ir comido, bebido... y más cosas

¿Qué ha omitido en el libro?

Todo lo que me podría suponer una demanda. Me podría haber pasado más, pero he omitido lo que me podría suponer una demanda.

Diga alguna, sin decir nombres, mujer.

Hay un tipo, conocido, que tiene relación siempre con señoras mayores. Muy mayores.

¿De 90 o 100 años, pongamos por caso?

Je, je. Muy mayores.

Ha conocido a mucha gente. ¿A quién preferiría no haber conocido?

A Kate Moss, porque me dejço muy mal recuerdo. Es antipática y muy desdeñosa. Tampoco me gusta haber conocido a Tommy Lee, el exmarido de Pamela Anderson, que se separaron porque se daban de hostias. Salí una noche de fiesta con él por Ibiza y es un personaje que me resultaba muy oscuro. La gente tiene auras. Yo no soy nada esotérica, pero la gente tiene auras.

En una fiesta en Vilafranca del Penedès había una bandeja tapada, la abrí y era todo polvo blanco. Y lo único que se me ocurrió fue soplar. Me tuve que ir, me querían matar.

Sale bastante Ibiza en su libro.

En Ibiza las cosas que pasan son naturales, como cuando recogí a Nina Hagen del suelo, porque siempre iba como iba. O estar en un bar, y que Goldie Hawn me pida que le haga una ruta por el puerto de Ibiza. Y de repente aparece un tío guapísimo que pensé, ¡uau! Y resulta que era su marido, Kurt Russell. ¿Guapo? No, lo siguiente. Otro día, en el hotel, Tina Turner me invitó a desayunar.

¿La conocía usted de algo?

No me conocía de nada. Me dijo, “ya que estamos solas, desayunamos juntas”. Y yo venga a pensar que la conocía, pero no recordaba de qué.

¿Iba con peluca o sin ella?

Iba con un pañuelo. Con un pañuelo no la identificas tan rápido. Es curioso que un personaje así vea a alguien y le diga de desayunar juntos. Creo que la soledad la mató, era una persona muy solitaria. Porque no es normal que te digan eso. Al cabo de un rato caí, y le dije "eres Tina Turner, ¿no?". Y me dijo, "sí, pero no pasa nada". Es uno de esos momentos de la vida en los que me habría gustado que mi inglés fuera como mi catalán. Y no lo era, claro.

¿Hay mucha droga en la alta sociedad?

Mucha. Hay mucha cocaína. Y mucha ketamina. La coca se la meten en el váter, que es un lugar pensado para lo contrario: evacuar. En una fiesta en Vilafranca del Penedès había una bandeja tapada, la abrí y era todo polvo blanco. Y lo único que se me ocurrió fue soplar, tengo muchos amigos que se han quedado por el camino y no puedo soportar el tema de la droga. Me tuve que ir, me querían matar.

Es que la cocaína no es barata, Alós.

En Ibiza vi que Paulina Rubio llevaba polvo blanco en el vestido. Me acerqué y le dije "nena, cuando comas ensaimada tienes que echarte hacia delante, que te queda todo el azúcar encima". Se lo dije en catalán, no me entendió nada.

Tina Turner me dijo, “ya que estamos solas, desayunamos juntas”. Y yo venga a pensar que la conocía, pero no recordaba de qué

Quizás era caspa...

(Ríe) Dejémoslo en azúcar de la ensaimada.

¿Alguien se le ha insinuado... sexualmente?

Sí. Pero tampoco mucha gente, no crea. No se han atrevido.

Quizás tiene cara de mala leche.

¿Cree que tengo cara de mala leche?

Creo que sí, yo no me atrevería a insinuarme.

Yo soy de las que follo directamente. O sea, si te insinúas es como si me pides el número de teléfono: no es para que me llames. Si te insinúas, vamos a follar. ¿Esto lo publicará? Madre mía. Una vez se me insinuó un administrador de fincas. Me lo quedé mirando y le dije: ¿de verdad? Le estoy hablando de cuando todavía era insinuable, porque ahora tengo 70 años. Ahora follo de memoria.

Paulina Rubio llevaba polvo blanco en el vestido. Me acerqué y le dije "nena, cuando comas ensaimada tienes que echarte hacia delante, que te queda todo el azúcar encima

Hablemos de gente que ha conocido: el rey emérito, Juan Carlos.

Tonto. ¿No ve cómo habla? Es Borbón, tío. La gente se piensa que es campechano y es tonto. Su hijo, en cambio, es amable y divertido. También he estado en una fiesta con él, eso no lo he publicado, me habría salido un libro de mil páginas.

¿Jordi Pujol?

Listo. Es un pozo de memoria. No sé si es inteligente, porque todo lo que le ha pasado... Pero listo, sí.

¿Y su mujer, cómo era?

Seca, antipática, prepotente. Mire, en todos los años de carrera, hay tres personajes que me han echado para atrás por el trato que tienen con la gente. Uno es Ferrusola, que te despreciaba directamente, como si estuvieras a su servicio.

¿Y los otros dos?

Fèlix Millet y Joan Gaspart.

En todos los años de carrera, hay tres personajes que me han echado para atrás por el trato que tienen con la gente: Marta Ferrusola, Fèlix Millet y Joan Gaspart

¿Pedro Sánchez?

Solo lo he visto una vez y pensé: no me acercaré. Tiene el aura negra, también. Qué quiere que le diga, sí, soy un poco bruja. Me lo dijo una auténtica bruja, de Barcelona.

¿Cómo fue eso?

Fui con dos amigos, que hacíamos COU los tres. A uno le dijo que estaría internado, y lo estuvo. A otro le dijo que se moriría antes de los 21 años... y murió. Y a mí me dijo que le enseñara el paladar. Se lo enseñé y me dijo que tengo la cruz de Caravaca. Eso significa que puedo ser médium.

Pujol también iba a brujas, eso los hermana.

¿Sabe que fui a la bruja de Pujol, en Andorra? Fui acompañando a una amiga. Te hace comprar huevos, luego te pasa el huevo por encima, y queda todo negro. Te dice que te ha quitado las energías negativas, pero la verdad es que antes se pone nitrato de plata en las manos, por eso el huevo se vuelve negro.

Me está rompiendo el mito de la bruja de Pujol.

Pues sí, a tomar por culo. Ya lo publiqué. Ahora, la señora me dijo que Pujol le pagaba muy poco. Otro día Niki Lauda me salvó la vida.

Nos pusieron un plato con una bola de wasabi, yo creí que era aguacate y me la metí toda en la boca. Niki Lauda me agarró por el cuello y me llevó al baño, donde lo vomité todo. Me habría muerto, me salvó la vida.

Él casi la había perdido, años antes.

Estaba a su lado en una cena, ni siquiera recuerdo qué se estaba celebrando. Nos pusieron un plato con una bola de wasabi, yo creí que era aguacate y me la metí toda en la boca. Recuerdo que tenía a Lauda al lado, del lado que no tiene oreja. Él se dio cuenta, quiso impedirlo pero no llegó a tiempo. Entonces me agarró por el cuello y me llevó al baño, donde lo vomité todo. Me habría muerto, no es broma.

¿Alguien le ha rechazado una entrevista?

Santiago Carrillo, eran unas entrevistas en las que invitaba al entrevistado a cocinar algo que no le gustara. "Está usted loca, váyase a la mierda", me dijo. Y Lola Flores, la llamé para pedirle una entrevista como parte del mundo de la farándula. "¿Yo, farándula?", y me colgó.