Los libros de la semana: Vanessa Chan, el Premio Fernando Lara y Vicente Echerri

La tormenta que desatamos Vanessa Chan Salamandra 23 €

Vanessa Chan se ha consolidado como una de las grandes revelaciones de la ficción histórica contemporánea con su debut en la ficción, 'La tormenta que desatamos', una epopeya arrolladora que entrelaza espionaje, pasión y conflicto familiar para indagar hasta dónde pueden resistir incluso los vínculos más sólidos. Traducida a una veintena de idiomas, es todo un fenómeno editorial.

El baile de las criadas Marta Platel Premio Fernando Lara de Novela Planeta 23,90 €

En la Barcelona de 1941, bajo el yugo del franquismo y con los nazis instalados en la ciudad, la joven Melisa Arranz entra a servir en casa de los Llebrera. Todo parece responder al destino previsible de una muchacha humilde hasta que una tarde, en un baile, conoce a un hombre que cambiará su vida para siempre. 'El baile de las criadas', con la que Marta Platel ha ganado el Premio Fernando Lara de Novela 2026, es una historia de traición, pasiones prohibidas e identidades ocultas.

Raros testigos Vicente Echerri Fulgencio Pimentel 22,50 €

Con frecuencia adscrito, erróneamente, a la 'generación del Mariel', en la que hubiera compartido mesa con Reinaldo Arenas, Vicente Echerri ha sido un poeta devoto, un narrador tardío pero diligente y un cronista extraordinariamente fértil, preocupado siempre de que sus opiniones estuvieran regidas «por un imperativo de elegancia verbal y de belleza», como demuestra en 'Raros testigos'.

Malina Ingeborg Bachmann Nórdica Libros 23,95 €

En el centenario de Ingeborg Bachmann, "la escritora más inteligente e importante que Austria ha producido en este siglo", según Thomas Bernhard, Nórdica recupera 'Malina', obra maestra de la literatura europea; un retrato psicológico feminista de la conciencia de la mujer que explora las raíces de la violencia sistémica, las estructuras patriarcales y la naturaleza de la identidad femenina.

Gairebé tot Matthew Tree Columna 20 €

"Podía ser afectuoso y a la vez humillar a los que más quería". Así recordaba el escritor británico afincado en Catalunya Matthew Tree a su padre, hasta que, en el piso familiar de Londres, halló varios diarios de juventud de su progenitor, escritos entre 1943 y 1954. Leerlos supuso un viaje de redención que el autor narra aquí con la paz mental y emotiva de quien por fin descubre al padre que realmente no conoció en vida.

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Ningú sap que les meves flors preferides són les fucsies Chanta Ferrer Lluny del Ramat 16,50 €

La autora barcelonesa Chanta Ferrer, médica de familia, debuta en la literatura con una historia intensa y reflexiva que arranca cuando Charlotte, la protagonista, comienza a recuperar la memoria tras dos años de amnesia. A medida que va recordando, descubre que su vida parece responder a un plan trazado desde antes incluso de nacer, pues cada intento de escapar de la rutina fracasa. Hasta que su verdadero yo estalla.