RECOMENDACIONES LITERARIAS
Los libros de la semana: Vanessa Chan, el Premio Fernando Lara y Vicente Echerri
Los críticos del suplemento literario 'ABRIL' también recomiendan esta semana 'Malina', la obra maestra de Ingeborg Bachmann, y '¿Quién ha matado a Agatha Christie?', novela en la que Laura Manzanera indaga en la misteriosa desaparición de la creadora de Hércules Poirot, entre otros títulos
María Soto
La tormenta que desatamos
Vanessa Chan
Salamandra
23 €
Vanessa Chan se ha consolidado como una de las grandes revelaciones de la ficción histórica contemporánea con su debut en la ficción, 'La tormenta que desatamos', una epopeya arrolladora que entrelaza espionaje, pasión y conflicto familiar para indagar hasta dónde pueden resistir incluso los vínculos más sólidos. Traducida a una veintena de idiomas, es todo un fenómeno editorial.
El baile de las criadas
Marta Platel
Premio Fernando Lara de Novela
Planeta
23,90 €
En la Barcelona de 1941, bajo el yugo del franquismo y con los nazis instalados en la ciudad, la joven Melisa Arranz entra a servir en casa de los Llebrera. Todo parece responder al destino previsible de una muchacha humilde hasta que una tarde, en un baile, conoce a un hombre que cambiará su vida para siempre. 'El baile de las criadas', con la que Marta Platel ha ganado el Premio Fernando Lara de Novela 2026, es una historia de traición, pasiones prohibidas e identidades ocultas.
Raros testigos
Vicente Echerri
Fulgencio Pimentel
22,50 €
Con frecuencia adscrito, erróneamente, a la 'generación del Mariel', en la que hubiera compartido mesa con Reinaldo Arenas, Vicente Echerri ha sido un poeta devoto, un narrador tardío pero diligente y un cronista extraordinariamente fértil, preocupado siempre de que sus opiniones estuvieran regidas «por un imperativo de elegancia verbal y de belleza», como demuestra en 'Raros testigos'.
Malina
Ingeborg Bachmann
Nórdica Libros
23,95 €
En el centenario de Ingeborg Bachmann, "la escritora más inteligente e importante que Austria ha producido en este siglo", según Thomas Bernhard, Nórdica recupera 'Malina', obra maestra de la literatura europea; un retrato psicológico feminista de la conciencia de la mujer que explora las raíces de la violencia sistémica, las estructuras patriarcales y la naturaleza de la identidad femenina.
Gairebé tot
Matthew Tree
Columna
20 €
"Podía ser afectuoso y a la vez humillar a los que más quería". Así recordaba el escritor británico afincado en Catalunya Matthew Tree a su padre, hasta que, en el piso familiar de Londres, halló varios diarios de juventud de su progenitor, escritos entre 1943 y 1954. Leerlos supuso un viaje de redención que el autor narra aquí con la paz mental y emotiva de quien por fin descubre al padre que realmente no conoció en vida.
Ningú sap que les meves flors preferides són les fucsies
Chanta Ferrer
Lluny del Ramat
16,50 €
La autora barcelonesa Chanta Ferrer, médica de familia, debuta en la literatura con una historia intensa y reflexiva que arranca cuando Charlotte, la protagonista, comienza a recuperar la memoria tras dos años de amnesia. A medida que va recordando, descubre que su vida parece responder a un plan trazado desde antes incluso de nacer, pues cada intento de escapar de la rutina fracasa. Hasta que su verdadero yo estalla.
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