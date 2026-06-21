Inma Miralles, escritora: "Los lectores deben ser convocados hacia algo, la lectura debe actuar con efecto de egregor"

Un aspecto al que no suele prestarse demasiada atención es a la existencia de los personajes fuera del libro que ocupan. No me refiero a si son el reflejo total o parcial de una persona real o de nadie en absoluto, sino a todo lo que el autor o la autora conoce de ellos pero que, por una u otra razón, nunca llega a aparecer en la historia.

Ernest Hemingway llamaba a esto "la parte escondida del iceberg", aludiendo al enorme ejercicio de documentación, al minucioso trazado de personajes, tiempos y espacios, previo a la escritura de una novela. Así, lo que sí termina apareciendo en ella sería "la parte visible del iceberg": el segmento de sentido extirpado de esa amalgama informe. Todo lo demás, lo descartado, y no por ello menos vívido, permanecería bajo la oscura manta oceánica.

La vida fuera de la novela

La palabra 'descarte' puede traslucir que lo no seleccionado para la línea de flotación es de interés relativo respecto a la trama rescatada, pero mi opinión es otra. Una novela es como una fotografía: nada de lo ya escrito podrá mutar. Sin embargo, en la amalgama todo continúa vivo, atravesado por corrientes sinápticas y, por qué no, todavía en expansión. Algo ectoplásmico.

La historia de Priscila, la protagonista de 'Una temporada con las Malva Roller Dolls', empieza mucho antes que el punto de partida literario. Y mi teoría es que continúa mucho después del cierre, pero recuperaré esta idea más adelante. De momento, quedémonos con que en esa parte no manifestada ya hay síntomas biográficos que reclamaban el acontecimiento de la novela.

"La historia de Priscila, la protagonista, empieza mucho antes que el punto de partida literario. Y mi teoría es que continúa mucho después del cierre"

Su obediencia al mandato de feminidad tradicional, de heterosexualidad obligatoria, de competencia con otras mujeres, en definitiva, síntomas asociados a la no sublevación, están constelados por un nervio común: la represión de la rabia. Hasta bien entrada la veintena, no es más que un satélite que orbita desencajado de un cuerpo mayor y acumula las consecuencias de una mordaza que no le permite expresar (ni acaso reconocer) el origen de su malestar.

Una forma de canalizar la rabia

El punto de partida literario actúa para ella como un conjuro que la convoca a un equipo de 'roller derby': un deporte de patinaje y contacto realizado por mujeres y donde precisamente la rabia se puede canalizar en un espacio seguro. He aquí el satélite finalmente encajado. Las Malva Roller Dolls son un grupo de mujeres también rabiosas, también mediadas por los mandatos de género, también ansiosas por expiar el malestar colectivo ante ciertos tipos de violencia misógina que aún son normalizados en muchos ámbitos de la sociedad.

Aquí recupero la idea de la expansión posterior y oculta del iceberg. El acontecimiento literario es relevante, pero quizá no tanto como replicar la experiencia de las protagonistas en una especie de encarnación especular con los lectores: que también sean convocados hacia algo, que la lectura actúe con un efecto de egregor. Que el lector satélite se encaje, igual que Priscila, en el cuerpo mayor de las Malva Roller Dolls como algo ectoplásmico.

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"Las Malva Roller Dolls son un grupo de mujeres rabiosas, mediadas por los mandatos de género, ansiosas por expiar el malestar colectivo ante la violencia misógina"

Parafraseando a Jean Rhys, "y entonces se encontró con una muchacha que le preguntó: ¿es que has visto un fantasma?". Y que, al menos, se pueda responder: «No he visto nada, pero me ha parecido sentir algo". Pues eso es el fantasma.