El premio Planeta en Madrid

Foto de familia del acto celebrado por el grupo Planeta en Madrid para celebrar los 75 años de su premio. / Alba Vigaray

Hacía tiempo que la editorial Planeta quería organizar algún acto 'planetario' en Madrid. El premio más popular y vendido en lengua española siempre se ha concedido en Barcelona y sus raíces son barcelonesas, pero llegados a cumplir 75 años, que se dice pronto, el grupo editorial y de comunicación consideraba que era el momento de hacer un guiño castizo entre la Puerta de Alcalá y la Cibeles. Y así lo hizo.

Convocó a todos los galardonados y finalistas de los últimos años a un homenaje general, que se trasladó a un reconocimiento a los segundos, entregándoles el mismo trofeo que se da al premiado, pero algo más pequeño. Una excusa para tener la magnífica foto de familia que se hicieron en el escenario.

Recuerdo los premios Planeta de los años 80. Era una ceremonia que tenía su liturgia. Primero, rueda de prensa con el presidente, José Manuel Lara Hernández, y los miembros del jurado. Allí, Lara padre entonces, después llegaron los Lara hijos, Fernando y José Manuel, hacía una oda a sus comerciales. No he visto nunca a un editor tan comprometido en público con su equipo comercial.

Tras Lara, el presidente del jurado hablaba de tendencias en las obras presentadas, y después una comida en Los Tres Molinos de Esplugues y el regalo espectacular que siempre ha ofrecido la editorial a los periodistas llegados de toda España y Latinoamérica. Planeta siempre ha sido fiel a sus periodistas. Eran invitados hasta los jubilados. Bueno es ponerlo en valor.

Me contaron que en el acto de Madrid se corrió el rumor de que José Creuheras iba a dar una noticia. Se habló de un incremento de la cuantía del premio. Quedará para la rueda de prensa del 14 de octubre. Puede que la primicia la diera Eduardo Mendoza animando a que un premiado pudiera volverse a presentar. Pues, ¿por qué no?, teniendo en cuenta que el premio es un adelanto a los libros vendidos.